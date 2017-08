Marcas creen en Márquez

Ni siquiera el señalamiento del Departamento del Tesoro estadounidense ha podido borrar la buena imagen de Rafael Márquez ante sus patrocinadores.

Ningún auspiciante ha roto relaciones con el histórico capitán de la Selección Mexicana de Futbol, porque lo consideran “un buen embajador”, pese a que la autoridad estadounidense lo vinculó con el narcotraficante Raúl Flores Hernández.

“A las marcas no les asusta que Rafael Márquez haya salido en ese listado del Departamento del Tesoro y porque las marcas son las más rápidas en reaccionar”, analiza Francisco San José, catedrático de Mercadotecnia de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac México.

“Si los patrocinadores no perciben una amenaza, no tendrían por qué dejarlo. No lo han acusado de algo, sigue en libertad, no tiene orden de aprehensión. Las marcas no encuentran motivo para dejar de apoyarlo”, abunda.

El especialista refiere casos en que los auspiciantes dejaron de inmediato a atletas como sucedió con la rusa María Sharapova.