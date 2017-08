Marco Fabián es operado con éxito y manda mensaje

Después de confirmarse que estaría fuera de las canchas por lo que resta del 2017, el mexicano Marco Fabián, fue intervenido por los problemas de espalda que no lo dejaban estar a punto en los últimos meses.

El jugador del Eintracht Frankfurt fue operado con éxito y mando un mensaje a través de las redes sociales.

"Por este medio quiero agradecerles la cantidad de mensajes de apoyo que he recibido estos días", mencionó al inicio del comunicado, además que menciona que trabajará para regresar pronto a las canchas.

"Pronto estaré de nuevo en las canchas haciendo lo que más me gusta", puntualizó el surgido en Chivas.

Queridos amigos / Dear friends / Liebe Freunde: ⬇ pic.twitter.com/X5G799UBJu — Marco Fabián (@MarcoFabian_10) August 19, 2017