Renegociando el TLCAN

“En los negocios, no se consigue lo que se merece, se consigue lo que se negocia…”

¿Es realmente posible negociar con los norteamericanos? ¿Acordar con el vecino invasor con quien sostuvimos una guerra de defensa en el siglo XIX y donde nos fue arrebatada la mitad del territorio? ¿Es posible negociar con el imperio voraz? Si fuera posible ¿En qué condiciones negociar teniendo ellos como líder a Trump el mejor negociador?



Esta semana iniciaron las “renegociaciones” de nuestro País con Canadá y los Estados Unidos (Tratado de Libre Comercio de América del Norte). México tiene enfrente un complicado proceso de imposición de acuerdos dadas las enormes diferencias en intereses y en tamaño de economías. Fue en 1994 que firmamos este acuerdo comercial que –es cierto-, ha generado un déficit comercial para los Estados Unidos y un superávit para México debido a las exportaciones norteamericanas asentadas aquí, pero que registra en las Cuentas Nacionales una transferencia brutal de utilidades de las empresas norteamericanas gracias a los precios bajos de nuestros recursos humanos y materiales.



México tiene desde el TLCAN entonces un cambio radical en su modelo económico; hemos abierto la economía y ésta se encuentra en manos ya de los grandes consorcios internacionales. Todo: bancos, manufactura, tiendas de conveniencia, playas, patentes y tecnología. Tenemos a cambio empleos, mal pagados, pero empleos. No desarrollamos durante siglos los mexicanos ese gen emprendedor que nos hubiera llevado a colonizar nuestra patria y a generar riqueza basados en la productividad. Los americanos sí lo hicieron y bien. Su gen innovador llegó desde Europa y crearon una nación basada en la productividad y en una economía que funciona y que atrae a millones de mexicanos a cruzar la frontera. México fue el siglo pasado una economía funcional hasta que en los años setenta el modelo de desarrollo “endógeno” quebró, plagado de corrupción e ineficiencia gubernamental y en una cultura popular que esperaba las dádivas del gobierno. El TLCAN nos obligó entonces a abrir la economía para que ésta se activara teniendo enfrente la enorme deuda externa de los años ochenta.



Así, debimos firmar, de rodillas, el Tratado de Libre Comercio. Inflación controlada, pero sin crecimiento económico. Economía asimilada a la norteamericana y el mercado de capitales abierto a la inversión extranjera con las PYMES locales muriendo frente al gigante norteamericano. Ahora, conducidos por Trump, los Estados Unidos tienen prisa por negociar frente a la probable victoria de la izquierda en México quien seguramente negociaría diferente forzando a cerrar la economía y regresar al crecimiento basado en la economía interna.



En 1987, Trump escribió el libro “The Art of the Deal” (el arte de la negociación) donde deja claro que no le gusta trabajar delegando en comités y muestra su desprecio por consejeros externos, académicos, expertos cuantitativos y asesores en relaciones públicas. Él, Trump, mejor ejemplo de lo peor que puede engendrarse en ser humano, recomienda en el libro confiar en los instintos para negociar y ganar. El equipo que México integre para negociar con los estadounidenses deberá leer el texto completo, porque el Muro, la tarifa de 35% de aranceles para los bienes hechos en México no son el objetivo de Trump, sino parte de una estrategia para seguir sacando ventajas con la renegociación del TLCAN.



Hace cinco años en el posgrado de negocios de La Salle utilicé su libro en la materia “Negociaciones avanzadas”. Reconozco que su libro es excelente para aprender el arte norteamericano: recomienda en una negociación no parecer desesperado por llegar a un acuerdo; propone pensar en grande; ir a la negociación preparado para lo peor (proteger los aspectos más riesgosos, pues la parte más positiva se cuidará sola); no aferrarse a un enfoque o a un punto en la negociación; mantener la mayor cantidad de opciones abiertas, sabiendo que muchas de ellas no servirán; difundir tu lado de la historia y que predomine tu punto de vista; devolver los golpes; mantener los costos bajo control y no sobrepasar ofreciendo demás.



Una economía dominante, como la norteamericana, requiere mercados para colocar productos, su tecnología, los servicios que tienen en excedente. Quieren mercados abiertos para seguir penetrando. Pero en la historia no hemos nunca negociado con ellos. Las asimetrías son enormes. Cuando la guerra con los Estados Unidos en el siglo XIX debimos firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo también de rodillas frente al invasor. La historia y la teoría económica no se equivocan: son las comunidades más productivas, las tecnológicamente más avanzadas, aquellas que pueden en una negociación, dominar, al contrario.



Hay urgencia para los norteamericanos en que sea renegociado el TLCAN. Saben que los tiempos electorales en México están cerca y debe acordarse pronto, pues si el electorado vota y elige a López Obrador, éste seguramente tomaría medidas nacionalistas y negociaría diferente con ellos. Cosas de la vida, 160 años, después de la firma en febrero de 1848 del Tratado de Guadalupe Hidalgo, con el que firmamos la rendición de México ante el invasor norteamericano, volveremos en las mismas fechas, a firmar otro, que ampliará nuestra dependencia económica con el vecino del norte. Volveremos a ser víctimas de ese arte que ellos sí dominan: la negociación.

José Luis Palacios es Director de la Universidad



Meridiano



