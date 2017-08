Sistema Anticorrupción a prueba

“Extorsiona funcionario con descaro”. Pide Jorge Raúl Ortega Gutiérrez moche a la vista de todos, pero nadie se enteró hasta que desapareció: ahora hay ya decenas de acusaciones. Encabezados periodísticos como éste han visibilizado el caso de un funcionario de la Dirección de Atención a la Cadena Productiva Cuero-Calzado-Proveeduría que presuntamente cobró durante años moches de 10% a decenas de empresarios del Estado. Los hechos que se mencionan son los de solicitar recursos económicos por la realización de trámites, concretamente para conseguir recursos de la Federación.



En otro orden de ideas, el pasado 15 de julio se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del estado de Guanajuato el Acuerdo 1/2017 de la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que complementa en el ámbito administrativo lo ya dispuesto en diversas Leyes e Instituciones de lo que se se ha denominado como “Sistema Estatal Anticorrupción” que a su vez es un subconjunto del “Sistema Nacional Anticorrupción” y que estará siendo sometido a prueba con casos como el del presunto Ortega Gutiérrez, de quien se dice “anda desaparecido”.



Ante la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas se interpuso una denuncia por el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y también de oficio la Procuraduría de Justicia del Estado ha iniciado las investigaciones para encontrar las evidencias de corrupción. La Secretaría deberá investigar a efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave. Calificada la conducta como grave, se incluirá en el Informe de Presunta Responsabilidad que debe presentarse ante el Tribunal de Justicia Administrativa, que ahora ya tiene facultades sancionadoras.



La conducta grave que se podría reprochar a Ortega Gutiérrez encuadra en la definición de Cohecho y que se define así en la Ley: “Artículo 52. Incurrirá en Cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte”.



En el caso de los particulares que de manera intencional se vieron involucrados en la promesa, ofrecimiento o entrega de algún beneficio al servidor público, encuadra en la definición de Soborno que cito: “Artículo 66. Incurrirá en soborno el particular que prometa, ofrezca o entregue cualquier beneficio indebido a que se refiere el artículo 52 de esta Ley a uno o varios Servidores Públicos, directamente o a través de terceros, a cambio de que dichos Servidores Públicos realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro servidor público, o bien, abusen de su influencia real o supuesta, con el propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un tercero, un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del resultado obtenido”.



La Sala Especializada del Tribunal resolverá si se trata de una falta grave y el Tribunal de los Servidores Públicos podría imponer: Suspensión del empleo, cargo o comisión que podrá ser de 30 a 90 días naturales; Destitución del empleo, cargo o comisión; Sanción económica e; Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. Si la afectación de la falta administrativa grave excede de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización ($ 75.49 x 200 = $15,098.00) la inhabilitación sería de uno hasta 10 años y de 10 a 20 años si es mayor a este monto.



El Ministerio Público atenderá en lo penal independiente de lo administrativo, la búsqueda de evidencias para ver si las acciones encuadran en el delito de cohecho, mismo que es sancionado con prisión de uno a seis años, de 10 a 60 días multa e inhabilitación hasta por cinco años para desempeñar cualquier función pública.



Cierto estoy que el Sistema Anticorrupción está a prueba y que la aprobará con suficiencia y certeza jurídica.

