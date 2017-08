Recibe Mención de Honor investigación de am

Una investigación internacional sobre la conexión latinoamericana en el saqueo de arte que realizaron los nazis, dirigida por un periodista de am, obtuvo ayer Mención de Honor en los Premios a la Excelencia Periodística 2017, que concede la SIP.

“Cientos de miles de obras de arte cambiaron de mano bajo la expansión del nazismo antes y durante la segunda Guerra Mundial”, señaló la Sociedad Interamericana de Prensa en el comunicado que anunció los premios.

“En este trabajo investigativo se revela cómo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela fueron algunos de los países utilizados para mover las obras de arte robadas. Además, narra las historias de descendientes de las víctimas del nazismo establecidos en Latinoamérica que luchan por recuperar tales obras”, añade.

La investigación de “Las últimas prisioneras de los nazis en América Latina”, que en am se publicó con el título de “La conexión latinoamericana del saqueo nazi”, fue dirigida por el periodista de am Raúl Olmos Castillo y por Carlos Eduardo Huertas, de Colombia.



Participaron también Valeria Durán, de am, Ewald Sharfenberg, Cristian Ascencio, Camila Molina, Laila Abu Shihab, Carlos Eduardo Huertas, de El Mercurio (Antofagasta, Chile), O Estado (Brasil), Armando Info (Venezuela) y CONNECTAS.



El jurado seleccionó a los ganadores en 13 categorías, cuyos premios serán entregados en el marco de la 73ª Asamblea General de la SIP, que se realizará del 27 al 30 de octubre en el Hotel Little America, Salt Lake City, Utah, Estados Unidos.



“La participación en el concurso sigue creciendo y este año rebasamos las mil postulaciones. Pero no se trata solo de cantidad: tenemos razones para sentirnos orgullosos de la calidad de nuestra prensa, enfocada en los temas más acuciantes de nuestras sociedades”, expresó Marcela Noble-Herrera, de Grupo Clarín, Argentina, presidenta de la Comisión de Premios.