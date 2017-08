Oculta Odebrecht a quien dio sobornos

La empresa Odebrecht esconde a quien sobornó con 10 millones de dólares a Emilio Lozoya a cambio de recibir beneficios de Pemex.



Se trata de Luis Weyll, ex director de la compañía en México, quien en declaraciones ministeriales en Brasil aceptó que entregó esta cantidad al ex director de Petróleos Mexicanos.



De acuerdo con fuentes de la firma Braskem, Weyll regresó a Odebrecht Brasil, luego de su silenciosa salida de Odebrecht México el 28 de febrero pasado.



Sin embargo, al solicitar oficialmente a Odebrecht México información sobre qué cargo tiene Weyll dentro del corporativo, respondió que “no sabe”.



Sólo señalaron que “se encuentra a la disposición de las autoridades brasileñas y mexicanas para esclarecer cualquier hecho que sea necesario, en torno a las investigaciones correspondientes”.



En la página oficial del corporativo en Brasil, en el apartado Noticias, aparecen notas de Weyll que señalan que atestiguó en agosto de 2016 la firma de un acuerdo entre la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Odebrecht.



Dicho convenio de colaboración, señala el comunicado, debe contribuir con el apoyo profesional de estudiantes de Ingenierías y para el intercambio de conocimientos y experiencias entre docentes y profesionales de la organización.



La semana pasada, Odebrecht México señaló que cooperaría con las autoridades mexicanas para esclarecer este caso de soborno.



En noviembre de 2014, Weyll dijo a Reforma que Odebrecht invertiría en el País 4 mil 50 millones de dólares en distintos proyectos.



Este monto formaría parte de un total de ocho mil 100 millones de dólares que se anunciaron en 2013 para México, donde la mayor parte de este monto se invirtió en una planta petroquímica.



Cuestionado entonces sobre el escándalo de corrupción, Weyll dijo en ese momento que no hubo detenciones de directivos de la empresa.



Odebrecht tuvo contratos de servicios en México desde 1992 y participó en proyectos como la reconfiguración de la refinería “Lázaro Cárdenas”, en Minatitlán, Veracruz, una de las seis del País.



También en la construcción de plataformas habitacionales en el yacimiento petrolero de Cantarell, en aguas del Golfo, así como de líneas de transmisión eléctrica y una presa en Sinaloa.