'Vacía' AMLO al PRD

2017-08-19

Se perfila Morena como tercera fuerza en el congreso; el partido ha sumado más adhesiones de diputados y senados que ningún otro durante la 63 legislatura

Distintos especialistas aseguran que la posible inclusión de por lo menos 11 diputados federales del PRD y MC a Morena obedece a cálculos políticos de cara a las elecciones de 2018 y porque Andrés Manuel López Obrador encabeza las encuestas presidenciales; por ello, los expertos perfilan que la bancada de su partido concluirá la 63 Legislatura como la tercera fuerza política en el Palacio Legislativo de San Lázaro, incluso por encima del PRD.

De acuerdo con los números al inicio de la 63 Legislatura, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, Morena es el partido que más ha crecido, debido a que se han sumado a sus filas 24 legisladores: 15 diputados y nueve senadores del PRD, MC, Verde y hasta del PRI.

El miércoles el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, publicó un video en el que informa de la adhesión de 10 legisladores del PRD a su movimiento, pero se conoce la versión de que también acudieron a un encuentro con él, René Cervera, de MC, así como Fidel Calderón, que aunque no asistió, también se incorporará a Morena en los próximos días.

En caso de cristalizarse esta adhesión de 11 legisladores a Morena, este instituto político llegaría a 50 legisladores y lo perfilaría para concluir esta Legislatura como la tercera fuerza política en la Cámara de Diputados, debido a que los especialistas aseguran que habrá más adhesiones en la medida en la que acerquen las elecciones de 2018.

Además, consideraron que el aumento en los legisladores de Morena no tendrá gran impacto en el quehacer legislativo, pues solamente son 50 de 500 y más bien el impacto que se generará será hacia la arena electoral, para tratar de “desplomar” al PRD.

“La apuesta de Andrés Manuel López Obrador al salir del PRD era desplomarlo y que ese partido se reestructurara dentro de las filas de Morena, porque de esa manera lo que ganaba era tener absoluto control, cosa que no tenía en el PRD porque ahí son muchas tribus y dirigentes, había choques y no se hacía todo lo que él quería.

“En cambio, aquí él controla su partido y hace absolutamente lo que le viene en gana. Su apuesta en cuanto a los números que tenía para la elección presidencial es que el PRD se desplomara y se rehiciera dentro de Morena, y es lo que está ocurriendo”, dijo el especialista en política, José Antonio Crespo.

Agregó que el hecho de que López Obrador esté adelante en las encuestas provoca que los políticos lo vean fuerte y se le quieran unir, sobre todo por obtener alguna candidatura de cara a 2018 porque en el PRD no les pueden dar esa oportunidad.

“Están viendo fuerte a AMLO y por eso se van, es un cálculo pragmático; claro, siempre lo justifican de otra manera, como que descubren que el partido en el que llevaban años militando resulta que era corrupto y no se habían dado cuenta, no van a decir: ‘Me voy para allá porque me conviene más’, pero todos sabemos que esa es la motivación de los políticos. Un cálculo correcto porque el PRD se está viniendo para abajo en muchos sentidos y dicen: ‘Mejor estar con el que sí puede ganar’ y eso lo vamos a seguir viendo de aquí a 2018; habrá otros dirigentes, incluso de otros partidos como del PRI”, destacó Crespo.

El especialista en temas legislativos de la UNAM Khemvirg Puente coincidió en que la incorporación de legisladores de otras fuerzas a Morena se da por cálculo político, pero poco efecto tendrá en la tarea legislativa.

“Es el resultado de un cálculo político de las expectativas de los propios legisladores. El realineamiento de los grupos parlamentarios ya tendrá poco efecto al interior de la actividad legislativa porque no se espera que haya mucha mayor actividad, más que el Presupuesto y el nombramiento del auditor Superior de la Federación, pero no se esperan grandes reformas legislativas en los próximos meses”, dijo Khemvirg Puente.

Pero sí impacta, mencionó, en las redes de apoyo para Morena, en la disminución de la capacidad de negociación del PRD frente a otros partidos políticos y es el resultado de los intereses de los legisladores de cara a la próxima elección; es decir, “para obtener candidaturas, lo que desearían los diputados es que Morena los postule para un cargo de elección popular o la expectativa de un cargo público en caso de que AMLO ganara.

“No van a tener mucha capacidad de veto o de poder bloquear una decisión legislativa, los efectos más bien serán de carácter electoral”, mencionó Khemvirg Puente.

Adhesiones

El miércoles acudieron a una reunión con Andrés Manuel López Obrador, el ex delegado de Iztapalapa, Jesús Valencia; Leticia Carrera e Ivanova Pool Pech; también asistieron los diputados federales del PRD, Alberto Martínez Urincho, Carlos Hernández Mirón, Karina Barón, Tania Arguijo, Ricardo Barrientos, Héctor Javier García Chávez; así como René Cervera, de Movimiento Ciudadano. Se conoce la versión de que Fidel Calderón no asistió debido a que está de vacaciones, pero sí se sumará al proyecto de López Obrador.

López Obrador les abrió las puertas a las candidaturas de su partido a los 10 legisladores federales del PRD y de MC, para que, si así lo desean, participen en los procesos internos y busquen ser abanderados el próximo año. De acuerdo con información de EL UNIVERSAL, López Obrador les dijo que los mecanismos están en marcha y quien quiera puede participar. De manera paralela, los legisladores que se unirán a Morena hicieron un compromiso para “respaldar” en sus Distritos y estados las aspiraciones del político tabasqueño de cara a la Presidencia de la República. Foto: El Universal.

