‘Divide’ muro opiniones de colonos

Mientras que algunos habitantes de la colonia Primero de Mayo se muestran inconformes ante la construcción del muro de Ferromex, que pretende evitar los robos al tren, otros se manifiestan en desacuerdo por el comportamiento de sus vecinos ante esta situación.Algunos de los colonos temen por la obstrucción del paso peatonal y en días pasados se manifestaron derribando parte del muro.“Es muy fácil para las empresa, como Ferromex, que tienen dinero hacer lo que se les pegue la gana y construir, en este caso para protegerse ellos, pero aquí y en otras colonias como la San Martín o la San Miguelito, vamos a quedar todavía más vulnerables a la delincuencia”, dijo la señora Juana Rosales.Las inquietudes que aquejan a los habitantes van desde la seguridad, el paso peatonal y la molestia de tener que rodear la construcción.“El paso peatonal va a ser un problema, de por sí aquí siempre lo ha sido, ahora que terminen ese muro lo será aún más, en lugar de estar ideando como proteger empresas y gastar en esto, deberían de atacar el problema desde la raíz, la delincuencia”, señaló el señor Mario Torres.Por otro lado, algunos ciudadanos expresaron no estar de acuerdo con la forma en la que sus vecinos se manifiestan para exigir al Gobierno información y una respuesta que también contemple la seguridad y comodidad de los colonos.“A veces no estamos de acuerdo y es válido, pero ¿cómo vamos a seguir a un falso profeta que nos invita a manifestarnos cuando aún no sabemos bien la situación, si desconocemos la realidad?”, dijo el señor Pablo Ruíz Martínez.Resaltó que sí considera incorrecto que no se informe a la ciudadanía de la construcción y lo que ésta contempla, sin embargo, considera que la forma en la que los vecinos señalaron este error no fue la adecuada.“Haciendo destrozos no se nos va a tomar en serio, eso deja más en claro que el problema empieza en uno mismo, en los valores, en la familia, yo se que nos puede perjudicar, pero actuar de manera violenta solo nos asusta al resto y a nuestras familias”, finalizó.