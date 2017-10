Arrastra el tren un auto en Salamanca

Publicidad

Una jovencita resultó con lesiones leves al chocar su vehículo contra el tren, los hechos ocurrieron la noche de este jueves en la calle Carranza esquina con Insurgentes de la colonia Tamaulipas, en Salamanca.Al filo de las 8 de la noche del jueves, se recibió un reporte en la Central de emergencias, donde reportaban que el tren se había llevado un vehículo a la altura de la colonia mencionada, por lo que de inmediato se movilizaron elementos de las distintas corporaciones al lugar del accidente.Al arribar, paramédicos de la Cruz Roja atendieron a una jovencita de 20 años de edad, quien fue identificada como Susana Ventura Figueroa, quien tras el accidente contra la mole, sólo presentó algunos golpes en el cuerpo, por lo que no se requirió ser trasladada a algún nosocomio.De acuerdo con los primeros reportes, la joven no vio al tren y cruzó la vía.El vehículo en el que viajaba, un Ford Focus negro con placas de circulación 26911 de UCD, fue arrastrado por el tren por unos cinco metros, dejándolo a un costado de las vías, la jovencita iba abordo.Por lo anterior y debido a que el vehículo no obstruía el paso del tren, después de unos minutos, este siguió su recorrido.Los elementos de la Policía Vial se hicieron cargo del vehículo siniestrado.