Abejas Negras de León

“Las Abejas Negras Salvajes de Guanajuato en León”… Si fuera una seria producida por Netflix este sería en nombre del equipo de basquetbol que juega en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en esta ciudad.Roster y uniforme del equipo de las Abejas de León fueron presentados el martes.La realidad es que ni el nombre, ni los colores, identifican a este quipo con la ciudad. Por más que se les llame Abejas de León.El equipo es parte de las diez quintetas que integran un esfuerzo más de la LNBP ya no digamos por crecer, sino por mantenerse y no desparecer. No pinta bien la cosa para esta temporada, por cierto la segunda de Abejas jugando en el Domo de la Feria, buscando insertarse en el gusto de la afición de la ciudad.Alejandro Marcoccio, presidente de este equipo, lo mudó de Guanajuato capital a León; se trajo un equipo y sólo le agregó el “de León” al nombre, pero nada más. Sus comunicados de prensa, al menos hasta el año pasado, hacían alusión a momentos que vivió en otra ciudad, con otra afición que no sólo no es la misma que está en su nueva casa, sino que además con la que deportivamente existe una gran rivalidad. Grave error.Nombre, colores y manejo de imagen y comunicación chocan con su sede actual, con su afición y todo esfuerzo parece poco para que se enganche en la identidad y dinámica de esta ciudad.En la serie de Netflix sobre los Cuervos de Nuevo Toledo, en su tercera temporada, el equipo de futbol no puede jugar en su casa y tiene que mudarse a Puebla, lo que obliga a sus dueños a modificar el nombre, como medida extraordinaria y momentánea para intentar ganarse a la afición de un ciudad que no es la suya.Acá, en León, no es una serie, es la vida real: Las Abejas son el intento de meter a la fuerza a un equipo con el que no hay una sólo referencia ni afinidad.Agregarle el “de León” a las Abejas, es más que un intento de ingresar a un mercado, un atentado contra sus propios intereses. No les deseo que les vaya mal, por el contrario, ojalá y que deportivamente sean todo un éxito, que sean un gran opción de calidad para el entretenimiento en la ciudad. Pero con ese nombre en lugar de atraer, repelen.