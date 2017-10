'Con Osorio, los jugadores parecen pollos sin cabeza': Hugo Sánchez

Publicidad

Hugo Sánchez consideró que con Juan Carlos Osorio en el banquillo “México está perdiendo el tiempo”.Sánchez, de 59 años, dirigió al Tri entre 2006 y 2008, en el inicio del proceso para el Mundial Sudáfrica 2010, al que no llegó, y siempre ha criticado a los estrategas extranjeros, en su momento lo hizo con el argentino Ricardo La Volpe y ahora lo hace con Osorio.“Ojalá que haya tiempo para que se tenga un estilo, porque con el actual cuerpo técnico es imposible adquirirlo”, declaró Sánchez en una entrevista con el periódico deportivo Esto.“Siento que se está perdiendo el tiempo con este cuerpo técnico. Si hay un cambio de aquí al Mundial va a ser un revulsivo que hace falta. Si no, los jugadores seguirán actuando así. Parecen pollos sin cabeza, que no saben para donde correr”, añadió.Sánchez fue directo y expresó que al actual cuerpo técnico que lidera Osorio no le tiene confianza, pero sí se la tiene a los jugadores.“Por ellos tengo ilusión y esperanza de que por su calidad y talento van a hacer algo que sea diferente a lo que pide el cuerpo técnico”, señaló.