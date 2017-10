Publicidad

Rafael Márquez ha tenido cambios radicales en su vida luego de tener problemas con la justicia de los Estados Unidos y aunque un lo siguiente es un problema menor, el jugador de la Selección Mexicana y el Atlas ha quedado borrado del famoso juego de EA Sports, FIFA 18.El videojuego ha decidido no incluir al defensa dentro de la versión 2018 del juego. El 'Kaiser' debería estar dentro de su equipo, el Atlas y también en la Selección Mexicana, pero el ex jugador de la Fiera no aparece por ningun lado.En cuanto a los capitanes de cada uno de los equipos, por parte del Atlas, Matías Alustiza porta el gafete y en México, Andrés Guardado, distintivo que de estar Márquez, seguramente le pertenecería.Cabe recordar que Rafa Márquez fue señalado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por vínculos con un grupo delictivo comandado por Raúl Flores Hernández, por el delito de lavado de dinero en agosto pasado, fecha desde la cual no ha podido pisar una cancha.