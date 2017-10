Sampaoli tunde a jugadores chilenos

Publicidad



"Le gusta tomar y no se controla. Cuando veníamos en el avión de vuelta de Lima, me fue a preguntar si podía abrir una cerveza que había comprado en el aeropuerto. Le dije que no, que venían dirigentes y otras personas. Igual él y otros se consiguieron una botella de whisky", añadió.

El ex seleccionador de, y actual técnico de Argentina,, predijo en 2015 queno clasificaría al Mundial de 2018 y reveló secretos del vestuario que hoy son de dominio público, tras concretarse el fracaso de la Roja en la carrera a Rusia 2018.El diariopublicó este jueves los detalles de la conversación que el actual entrenador de Argentina.Sampaoli afirmó en aquel entonces que la clasificación de Chile a Rusia sería muy difícil por el bajo nivel de algunos jugadores."Hay jugadores que ya no dan el tono. A Edu (Vargas) cada vez que lo veo está peor que antes. Mati (Fernández) ya no da el nivel en que quiero que juegue con la Selección, (Mauricio) Pinilla sólo piensa en las fiestas cuando lo nomino", dijo. "Ninguno de ellos está para enfrentar una eliminatoria como la que tenemos por delante".Y eso no fue todo, cuando le preguntaron por Vidal, no contestó de la mejor forma.Destacó a Gary Medel, a quien "le gusta divertirse, pero ya no bebe", mientras que de Alexis Sánchez comentó que "a veces amanece con sus audífonos puestos y se sienta solo a tomar el desayuno, sin hablar con nadie".