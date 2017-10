Ignoran petición popular sobre fiscal

Publicidad



“El tránsito legislativo se tiene que estar dando, no hay manera de suspender el trámite legislativo, ya mañana (viernes) se estará viendo cuántos se apuntan, después de los que se apunten y se inscriban se estará turnando a comisiones unidas, tanto a Gobernación y Puntos Constitucionales y Justicia, como si fuera una reforma Constitucional de esa seriedad le estamos dando el tema, más los integrantes de la Comisión de Justicia, quienes elaborarán en ese momento su dictamen, y lo someterán al Pleno si cumple o no y todavía no te puedo decir cuál sería la solución”, señaló.



“Lo que tenemos que hacer ahorita, porque ya hay una convocatoria emitida y porque hay una ley vigente, tenemos que concluir este proceso, es la posición del grupo parlamentario; si el resultado de esta convocatoria no genera legitimidad en el fiscal Anticorrupción, no podemos aprobar algo para empezar con el pie izquierdo”, dijo la coordinadora de los diputados del Partido Verde, Beatriz Manrique Guevara.



“Si vamos a echarnos ese tirito de caminar en el límite de la inconstitucionalidad, metámosle la mano a fondo, quitemos la libre remoción del fiscal general sobre el fiscal anticorrupción, modifiquemos los requisitos para ser fiscal anticorrupción, no podemos tener dos órganos autónomos, pero podemos tener una figura con independencia”, señaló.



“Un Fiscal que sirva” se autodenomina este movimiento propuesto como un dictamen ciudadano, basado en estándares internacionales mínimos a observarse para el diseño y funcionamiento de las fiscalías.



“Exhortamos a los señores legisladores a estar a la altura de las circunstancias históricas que viven Guanajuato y México”, demanda el documento.

