El Consejo de la Judicatura Federalseñalado como inhábil por la Ley de Amparo.Ante esta decisión del CJF, los tribunales Federal de Justicia Administrativa y Federal de Conciliación y Arbitraje resolvieron que tampoco trabajan jueves y viernes.

de labores por el sismo del 19 de septiembre pasado, en lo que se hacía la revisión de sus edificios.El sismo golpeó justo después de otro puente que el Poder Judicial se autoconcedió, al no laborar el jueves 14 y viernes 15 de septiembre, no obstante que ninguna ley establece que estos días sean inhábiles.Aún así,, lo que facilita puentes anuales en fiestas patrias, incluso cuando el día 16, que es el feriado para el resto de la población, cae en fin de semana como ocurrió este año.Para noviembre, podría haber más días inhábiles no previstos en ley,

A raíz del sismo, algunos órganos jurisdiccionales llevan casi un mes cerrados.El Tribunal Superior Agrario no ha podido volver al edificio nuevo que, desde el 2 de enero, ocupa en la Colonia Granjas México, mientras que los juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito especializados en Telecomunicaciones y Competencia Económica se quedaron sin sede, y están a la espera de que el CJF les rente espacio en otro inmueble.