Durante la visita del primer ministro de Canadá, los mandatarios de ambos paises dieron un mensaje a los medios de comunicación, donde expusieron su mutuo apoyo y la coincidencia de intereses dentro delademás de agradecer el aporte durante la reciente crisis sufrida en México luego de los sismos del 7 y 19 de septiembre.resaltó la preparación y conciencia de la gente ante la catástrofe natural de la población mexicana, misma que no había hace 32 años. “A partir del terremoto del 85 que cobró la vida de miles de personas, se ha creado una conciencia y una prevención para este tipo de desastres, lo cual contrasta con lo ocurrido en aquella ocasión (terremoto de 1985)”.Durante la serie de preguntas y respuestas, ambos jefes de estado dijeron estar de acuerdo con la actualización del tratado que lleva en vigencia más de 23 años.Por su parte, el Primer Ministro de Canadá aseguró que se están tomando las negociaciones con la mayor responsabilidad y que considerarán toda propuesta, pues dijo que Canadá “No abandonará la mesa de negociación”. Sin embargo, aclaró que ellos no reaccionaran a cosas en las que no están de acuerdo, puesto quesentenció.El presidente de México dijo que confiará plenamente en los acuerdos que se lleguen en la mesa, además de que para México, el TLCAN no es el único tratado, afirmando que México se está diversificando al mercado internacional y abriendo las puertas a nuevas inversiones.Los mandatarios negaron que exista una negociación por separado del TLCAN tal y como lo dijo días antes el presidente de los Estados Unidos,, en donde se aseguraba que EE.UU. buscaría la negociación bilateral con los dos dos países, pero no en conjunto.Ante los rumores, Enrique Peña Nieto, aseguró, pues reiteró que la única información en que confía es la que viene de sus negociadores.Ambos resaltaron los millones de empleos creados gracias al tratado, aunque coinciden en que la actualización al contexto de hoy en más que necesaria. Además de la propuesta de mejora en las condiciones de los trabajadores, buscando hacer a Norteamérica más competitiva en el mercado internacional.Al ser cuestionado por su postura ante los sucesos ocurridos en Cataluña durante la disputa en la búsqueda de su independencia. El mandatario mexicano lamentó los conflictos a causa del referéndum. Aún así, Peña reiteró que “México no reconocerá a Cataluña como país, pues este referéndum, es debido a una decisión unilateral” sentenció.