Urge cambiar estrategia en seguridad: IP

Cambiar de estrategias, ya que las actuales no están funcionando fue la opinión de Jorge Montes, regidor, y de Jorge Rincón, presidente del Círculo de Emperesarios, con respecto a las olas deque se han suscitado en la ciudad y el estado.“A nivel estatal hemos visto que no ha estado funcionando bien la cuestión de, yo creo que el asunto del mentado y llamadono fue más que una mala decisión, ya que no ha funcionado, no se hizo con el equipo adecuado o no tiene el sustento y lase ha visto que ha crecido, y es algo que está pasando en los gobiernos de Acción Nacional en el estado”, señaló el Regidor.Mencionó que se ha visto poca efectividad y con respecto ae está pidiendo una evaluación al, que se analice si entra el Mando Único federal para que se pueda coordinar con los órganos de gobierno.Mencionó que el mando único se debe de evaluar, pero enni siquiera le han dado opción de evaluar tal situación.Jorge Rincón lamentó los sucesos que oscurecen a la ciudad.“Es una situación lamentable, en la cual podemos percibir que no se disminuyen, sino que da la perspectiva que va en aumento este problema, creo que como ciudadanos lamentablemente nos hemos acostumbrados a esta situación, es lamentable que estemos en la situación de estas índole”.Señaló que el tema de seguridad es una de las prioridades a atender y que el Gobierno debe poner nuevas acciones y medidas para contrarrestar estas situaciones que nos está tocando vivir.