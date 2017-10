Cumple policía 25 días desaparecido

Publicidad



“Tanto un servidor, como el director de Policía Municipal, hemos mantenido comunicación a través del área de Atención Ciudadana”, señaló el secretario de Seguridad Ciudadana, Juan José González Gonzaléz.



“Se va a suspender el pago a efecto de que cuando aparezca el elemento sus pagos le sean resarcidos, su familia no puede cobrar el salario, ya que él es el titular de la cuenta”, agregó el funcionario.

A casi un mes de la desaparición del policía, eldetermino respetar sus derechos laborales y no será dado de baja.Fue el pasado 19 de septiembre cuando Diego Armando, quien se encontraba en periodo vacacional, fue capturado por un grupo armado en la colonia Villas del Bajío, mientras vendía tamales.De inicio, el Municipio abrió la posibilidad de darlo de baja de la tropa, situación que indignó a los familiares.El 25 de septiembre, la madre del elemento, Cecilia Rodríguez, denunció ante los medios de comunicación falta de apoyo del alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo.Pero fue hasta ayer que el consejo de honor y justicia determinó medidas que garanticen apoyo al elemento y su familia.El funcionario agregó que posiblemente se suspenda el pago al policía debido a su imposibilidad para cobrar en instituciones bancarias, lo cual no implica que no se le pagará.