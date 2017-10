Usaron armas largas

Publicidad

En el domicilio donde fue asesinado a balazos un hombre fueron encontrados varios casquillos percutidos de arma larga y cuando se registró el ataque la esposa e hija del fallecido estaban en una de las habitaciones. Los hechos ocurrieron en la colonia Arboledas de San Rafael.Personal de la Subprocuraduría de Justicia en la Región C, informó que Alfonso Barragán Romero, de 32 años, fue identificado por su esposa.Peritos al fijar las evidencias encontraron en la escena del crimen 6 casquillos percutidos del calibre .223 milímetros.Agentes en Investigación Criminal adscritos a la Unidad Especializada en Homicidios al entrevistar a la esposa del fallecido comentó que la noche del miércoles se encontraba en su vivienda ubicada sobre la avenida Universidad casi esquina con Indios Verdes.La mujer mencionó que como había llegado de trabajar horas antes y estaba dormida con su hija y esposo.En un tiempo determinado escuchó golpes y varios disparos, por lo que le dijo a Alfonso que saliera para ver qué ocurría.Segundos más tarde escuchó más detonaciones y se resguardó en el cuarto hasta que no escuchó ruidos.Cuando salió de la habitación se dio cuenta que su pareja estaba tirado en el piso, boca abajo, ya no se movía y con mucha sangre en la cabeza.Aunque paramédicos intentaron brindarle los primeros auxilios ya no presentaba signos vitales.El hermano de Alfonso Barragán argumentó que estaba trabajando en un taller mecánico de la avenida San Nicolás de Parra cuando le avisaron que su familiar había sido baleado. Cuando llegó a la casa estaba acordonada y no lo dejaron pasar.La necropsia de ley está pendiente y se espera que en las últimas horas médicos forenses informen los resultados para conocer la causa de la muerte.El Ministerio Público integró la carpeta en investigación 104687/2017 para recabar más información del fallecido, su entorno social, si tenía problemas con alguien o recibió amenazas.