A Julión no le preocupa su acusación con el narco

Previo a su participación en el concierto de la Ke Buena con Causa, el cantante Julión Álvarez se mostró alegre al poderse presentar y complacer a sus fans. En su paso por la alfombra roja del evento, el cantante dijo que aun cuando no podía hablar mucho sobre el tema, esperaba que las cosas mejoraran.

"He aprendido a tener mucha paciencia. Tuve un evento muy bonito en Ciudad Juárez donde le comenté a la gente que teníamos un compromiso, la gente de Ciudad Juárez y Chihuahua me ha apoyado mucho. No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo y menos con esas instancias. He aprendido a tener paciencia y eso me ha permitido no tener depresión, o tener algo que me esté dando para abajo", afirmó.



El intérprete dijo estar agradecido por tener la oportunidad de seguirse presentando en este tipo de eventos. "Estoy contento de que se nos tome en cuenta, presentarnos y seguir cantando al público. Yo desconozco totalmente cómo va el caso, tengo prohibido hablar de mí. Ojalá de veras se arreglen las cosas para cualquiera de los dos pronto, sea uno o sea otro. El cariño del público y las redes sociales claro que me hacen falta porque no puedo informarle a la gente o decirles ‘aquí estoy’. Dijeron ‘Julio está en depresión’ y cómo les digo que no. Yo únicamente estoy siguiendo los pasos de la asesoría de los que conocen del tema", añadió.

El artista recalcó que aún cuando se ha manejado que algunos artistas e incluso Televisa le cerrara las puertas, él hace caso omiso a todo ello.

El concierto reunió en el escenario a otros artistas como La Adictiva, Cardenales de Nuevo León, Banda Los Recoditos y Grupo Cañaveral, entre otros.