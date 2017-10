Vocalista de Cuisillos asesinado tenía poco de ser papá

Publicidad

Investigación apunta a que asesinato del vocalista de la Banda Cuisillos, Francisco Ernesto Ruiz, fue ataque directo #EnPunto @DeniseMaerker pic.twitter.com/ECxac2hNJX — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) October 13, 2017

Matan en su domicilio de Guadalajara a Francisco Ernesto Ruiz Martínez, vocalista de Banda Cuisillos. https://t.co/S6MzyYWICW pic.twitter.com/5sW9fOsfZt — mural.com (@muralcom) October 12, 2017

#AlMomento: Francisco Ernesto Ruiz, vocalista de la banda Cuisillos, fue asesinado hace alrededor de una hora en su domicilio. pic.twitter.com/jzqqTplyBO — Canal 44 (@CANAL44TV) October 12, 2017

De un balazo en la cabeza el cantante de la banda Cuisillos, Francisco Ernesto Ruíz, fue asesinado por un grupo de desconocidos, durante lo que se cree fue un asalto a su domicilio particular.A decir de fuentes cercanas al joven vocalista, que apenas el 19 de septiembre del 2016 se había convertido en papá, los asesinos no esperaban la presencia del intérprete en su domicilio ubicado en la calle de Samuel Ramos, entre Monte Olivetti y Monte Carmelo, a cinco cuadras del Estadio Jalisco."Tenía unas horas de regresar de una serie de presentaciones que hicieron en el estado de Chiapas, entonces él se encontraba descansando en su domicilio cuando empezó a escuchar ruidos extraños, y eran esas personas ajenas… de inmediato pensó que estaban robando su casa."Lo que hizo fue percatarse de quien estaba en su casa, tal vez no tomó las debidas precauciones… o los presuntos asaltantes se confiaron que él estaba aún actuando lejos con la banda. Él bajó en calzoncillos y quiso asustar a los supuestos infractores, pero cuando se encontraron, todo indica que Francisco se opuso al asalto y es cuando vino la desgracia, los tiros que lo dejaron sin vida", informó la fuente.Cabe mencionar que los presuntos delincuentes actuaron con saña, ya que dispararon a quemarropa a la cabeza del vocalista y joven padre. Él quedó boca abajo, tirado a la mitad de la cochera de su casa, sin vida."Muchos empezaron a especular que podría haber sido una venganza, pero no hay ninguna relación, como lo que ha pasado con otros cantantes. La realidad es que era un muchacho alegre sin ninguna maldad y que estaba muy al pendiente de su joven familia, que sólo cantaba para sus fans y al amor. Sólo estuvo en el momento equivocado", indicó la fuente quien prefirió omitir su nombre.