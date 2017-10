Publicidad

"Quien crea en un proyecto diferente al PAN, favor de salir y cerrar la puerta por fuera", comentó Luis Alberto Villarreal, ex legislador panista, ante la pregunta expresa de si cree que se repetirá en Guanajuato la fractura del PAN a nivel nacional, con el registro de Margarita Zavala como candidata independiente.El ex legislador blanquiazul visita hoy Irapuato para reunirse con líderes comunitarios y de opinión.Villarreal dijo que nadie que ha dejado Acción Nacional brilla por si sólo, por lo que hizo un llamado de unidad al panismo guanajuatense.El ex legislador federal agregó que en Guanajuato no hay división, además de que afirmó que no renunciará a sus aspiraciones, ya que anteriormente levantó la mano para la candidatura a Gobernador.