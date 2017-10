Publicidad

Con la mano levantada para la candidatura a la gubernatura de Guanajuato, el ex senador panista, Luis Alberto Villarreal García, aseguró que acatará las decisiones del Partido Acción Nacional (PAN), sin pensar en tomar la vía independiente.“Si soy finalmente el que designe el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), seré el primero en llamar a la unidad y seré el primero en incluir y buscar que todos participen en este proyecto (...) pero si no soy yo, seré también el primero en hacer un llamado y una convocatoria pública, sincera, genuina y honesta, a la unidad del partido”, señaló.El panista visitó Irapuato, donde se reunió con líderes comunitarios y de opinión de la Ciudad, asegurando que planea visitar los 46 municipios de Guanajuato, para buscar tener diálogo con la sociedad guanajuatense y con su partido.El ex alcalde de San Miguel de Allende, aseguró que el panismo en Guanajuato no está dividido, y opinó que tampoco existen omisiones por parte de la dirigencia estatal o del presidente del partido, Humberto Andrade.Pide unidad a militantes panistas.Villarreal García pidió unidad a los panistas guanajuatenses, ante los acontecimientos de las últimas semanas, donde incluso la blanquiazul y aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, se registró mejor como candidata independiente.“Al interior de Acción Nacional requerimos hacer un frente amplio, un proyecto incluyente en donde todas las expresiones del partido estén conformadas y podamos convocar a la unidad.Para poder salir a la calle, lo primero que requiere en el partido es unidad”, opinó.El ex senador de AN, dijo que Margarita Zavala era un gran activo del Partido Acción Nacional, y aunque lamentó su decisión de salir, señaló que quienes no coincidan con el proyecto que tiene el PAN para el proceso electoral 2017-2018, puede abandonar el partido.“El PAN es mucho más que una aspiración y una persona, no existe un sólo panista que se haya ido del PAN que haya brillado más que el PAN mismo, ni uno sólo ha valido más que todo el PAN, no creo en esas ideas, el día que yo me retire de la política decidiré si me quedo o no a participar en el partido”, comentó.Villarreal García pidió a los militantes de Acción Nacional en Guanajuato que, ante la determinación del método de designación de autoridades del partido, no se debe optar por el ‘divisionismo’, porque “de nada le sirve al partido, sino a nuestros opositores”.Llamó a los panistas a estar más unidos que nunca para poder llegar a ganar las alcaldías, gubernatura y hasta la Presidencia de la República con quien decida el partido.