Asegura Ricardo Ortiz dejará finanzas sanas

Las finanzas públicas quedarán en orden cuando concluya la presente administración pública, pues se espera un ahorro considerable de recursos y no se solicitará más deuda, señaló el Alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez.Indicó que hay un acuerdo con la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) para que se revisen las finanzas de 2016, 2017 y el primer semestre del 2018, a fin de que el municipio quede blindado previo a que concluya el periodo de gobierno.En cuanto al presupuesto, dijo que queda claro que sólo se ejercerá lo destinado hasta octubre del 2018, y que deberán dejar el recurso para operatividad, aguinaldo y todo lo referente hasta que concluya el año, a fin de que la próxima administración no tenga problemas.“Vamos a dejar incluso banco de proyectos, recurso para obras, no vamos a arrancar ninguna obra que no tenga el presupuesto asegurado para ejercerse durante el periodo anual, la deuda estamos al corriente, hemos venido pagando regularmente, ha bajado un poco”, refirió.Ortiz Gutiérrez señaló queda descartada la posibilidad de contraer deuda pública para proyectos del próximo año, pese a los recortes presupuestales altos que se auguran a nivel federal.Agregó que desde que inició su periodo al frente del gobierno y hasta este año, los ahorros municipales por recorte de partidas presupuestales han generado alrededor de 70 millones de pesos, lo que ayuda a cumplir los compromisos.Destacó que se ingresaron al menos 3 proyectos de obra prioritarios ante la federación, sin embargo aún no se pueden dar a conocer.