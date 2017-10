Culpa al PRI por inseguridad

Publicidad



“Es una preocupación que tenemos todos en el tema de la inseguridad, es cierto que Guanajuato, e Irapuato no puede ser la excepción de un país que hoy está a arrodillado ante la delincuencia por la falta de compromiso y resultados del Gobierno del PRI”, opinó.



“Se supone que los ductos los cuida la Federación, los puso la Federación a través de la paraestatal, se supone que la paraestatal contrató una millonada de tecnología para poder darle cuidado y seguimiento a los ductos y, por qué no han atrapado a ningún cabeza de los huachicoleros”, cuestionó.



“Si soy finalmente el que designe el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), seré el primero en llamar a la unidad y seré el primero en incluir y buscar que todos participen en este proyecto (...) pero si no soy yo, seré también el primero en hacer un llamado y una convocatoria pública, sincera, genuina y honesta, a la unidad”, señaló.



“Al interior de Acción Nacional requerimos hacer un frente amplio, un proyecto incluyente en donde todas las expresiones del partido estén conformadas y podamos convocar a la unidad, para poder salir a la calle lo primero que requiere el partido es unidad”, opinó.

Con la mano levantada para la candidatura a la gubernatura de Guanajuato, el ex senador panista, Luis Alberto Villarreal García, aseguró que acatará las decisiones del Partido Acción Nacional (PAN), sin pensar en tomar la vía independiente.El ex alcalde de San Miguel, opinó que el panismo en Guanajuato no está dividido, ni que existan omisiones por parte de la dirigencia estatal o del presidente del partido, Humberto Andrade.Villarreal García pidió unidad a los panistas guanajuatenses, ante los acontecimientos de las últimas semanas, donde incluso la blanquiazul y aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, se registró como candidata independiente.Villarreal García pidió a los militantes de Acción Nacional en Guanajuato que, ante la determinación del método de designación de autoridades del partido, no se debe optar por el 'divisionismo', porque "de nada le sirve al partido, sino a nuestros opositores".