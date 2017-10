Incomodan a Secretario que califiquen muertes como masacres.

Publicidad



“Nos ocupa, nos llama la atención, no es normal…tenemos que redoblar los esfuerzos como autoridad”, comentó el Secretario.



“Por supuesto que sí, pero ya mencionarlos y establecerlos le toca a la Procuraduría General de la República, a nosotros nos importa, nos interesa y actuamos contra esta violencia; ya en cuestión de delincuencia organizada la titularidad es de PGR”, señaló.



“Nosotros estimamos que en Guanajuato, de estos homicidios, inclusive el porcentaje pudiera subir hasta en un 60 por ciento, en este pleito por la plaza o rivalidad entre bandas de Delincuencia Organizada; siempre he pedido mayor presencia, mayor actividad de las autoridades federales”, manifestó.

El Secretario de, atribuyó el aumento de asesinatos en Guanajuato a una ‘guerra de cárteles’ en donde grupos vinculados al Crimen Organizado buscan el dominio la plaza en la venta de droga, en el robo y venta de hidrocarburos.“Esto, no es nuevo, hay un pleito entre bandas rivales por el control de lo que es la venta de droga, lo que es la extracción y venta de hidrocarburo robado”, dijo.Reconoció que hay un aumento importante en el número de homicidios en las últimas dos semanas que les preocupa y ocupa.Álvar reconoce la presencia de disputas de células criminales por Guanajuato, pero recordó que es un tema propio de la Procuraduría General de la República (PGR).El presidente en el último Consejo Nacional estimó que el 50 por ciento de los homicidios en el país están relacionados a delincuencia organizada, en el caso de Guanajuato la mayoría los toma Procuraduría local.Agregó que el Mando Único es garantía en todos los municipios: “por su puesto en el municipio que me quieras comentar, no es un tema fácil, es un tema muy complejo, actualmente en esta estrategia es en donde entramos a redoblar esfuerzos”.Lo dijo en el marco de una reunión privada en materia de seguridad en Cuerámaro con el alcalde, Moisés Cortez, en donde también estuvo el Procurador de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, así como representantes de la ciudadanía y comerciantes.