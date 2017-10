Publicidad

Tras ser acusado de los delitos de terrorismo, lesiones y daños por explosión así como de robo calificado, Baltasar Guadalupe Barrientos Oliveros, estará 42 años y cuatro meses en prisión.Purgará la condena que ha sido obtenida por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) durante el Juicio Oral desarrollado por los hechos acontecidos el 29 de agosto del 2016 en la ciudad de Abasolo."El acto, donde hizo estallar un artefacto al interior de una cervecería, fue calificado como una acción que causó un estado de alarma social en el municipio, por lo que los agentes especializados en litigación vertieron las pruebas científicas que han permitido establecer que se trató de una acción terrorista, que a la par causó daños al inmueble y dejó lesionados a cinco personas que estaban en el lugar", dijo la Procuraduría de Justicia de Guanajuato en un comunicado.Por ello, en la audiencia final, el Tribunal resolvió de forma unánime sentenciarlo a prisión, sin ningún beneficio de ley. Por lo que permanece en la cárcel purgando su condena; además debe pagar una multa e indemnización a las víctimas y los daños ocasionados. Asimismo, la condena contempla el robo con violencia de un vehículo en la ciudad de Irapuato, ocurrido el 2 de septiembre del 2016, estableciendo que participó activamente."El trabajo multidisciplinario de las diversas áreas de esta Procuraduría, que incluyó análisis de información, videograbaciones, resultado pericial de indicios recabados y testimoniales, permitieron esclarecer el hecho a pocas semanas de ocurrido", destacó la Procuraduría.Siendo a mediados de septiembre de 2016 que la Agentes de Investigación Criminal (AIC), junto con elementos de la (Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), capturaron al imputado en un operativo", indicó. De las investigaciones, se desprende que el día del hecho, Baltazar Guadalupe acudió al local de la calle Leandro Valle de la zona Centro. Llevaba consigo una bolsa negra que dejó cerca de un refrigerador, tras pedir una cerveza, decidió salirse simulando que hablaba por teléfono y fue entonces que sucedió la explosión.