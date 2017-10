Colocan a México entre las diez mejores selecciones mundialistas

Publicidad

De acuerdo con el diario británico The Guardian, la Selección Mexicana, de las 23 calificadas, se encuentra en el top 10 de candidatos a ganar el Mundial de Rusia 2018.El texto asegura que el Tri es uno de los conjuntos a seguir debido a su efectividad. The Guardian recalca que, aunque Osorio no es mundialmente conocido, la clasificación mundialista fue muy sencilla. Asimismo, reconocen el buen momento de Javier Hernández y Carlos Vela.Sin embargo, el texto también considera las críticas contra el entrenador colombiano, quien ha sido desdeñado por la prensa debido al exceso de ‘rotaciones’ en la alineación.De acuerdo con The Guardian, Alemania, Brasil y España, en ese orden, son los equipos favoritos a llevarse el Mundial. Asimismo, señalan que México está mejor posicionado que Inglaterra (13) y Colombia (15).1. Alemania2. Brasil3. España4. Francia5. Bélgica6. Portugal7. Argentina8. Polonia9. México10. Nigeria11. Uruguay12. Islandia13. Inglaterra14. Egipto15. Colombia16. Serbia17. Irán18. Costa Rica19. Japón20. Rusia21. Arabia Saudita22. Corea del Sur23. Panamá