NFL reactiva sanción para Ezekiel Elliott

2017-10-13 14:05:23 | EL UNIVERSAL

Lockhart apuntó que la única forma en la que Elliott juegue e l siguiente compromiso de los Cowboys, es por medio de la orden de un juez.

El corredor suplente de Dallas es el veterano de 10 campañas Darren McFadden quien este año ha corrido para 87 yardas en 24 jugadas.



Este viernes el vocero de la NFL, Joe Lockhart, anunció que Ezekiel Elliott no jugará los siguientes seis partidos luego de que ayer jueves la corte federal de apelaciones levantó la suspensión del castigo que la NFL le impuso al corredor estelar de los Cowboys de Dallas, Ezekiel Elliott, por acusaciones de violencia doméstica.

El conjunto de la estrella solitaria descansa esta semana, por lo que los abogados del running back cuentan con seis días más para protestar el fallo.

La corte de apelaciones de quinto circuito de los Estados Unidos en Nueva Orleans concedió el jueves la solicitud de emergencia de la liga para dejar de lado la restricción y ordenó a la corte de distrito en Texas que desechara el caso de Elliott. El panel de tres jueces votó 2-1 para dar la razón a la NFL.

Hasta el momento la Asociación de Jugadores de la NFL que se encarga de defender a Elliott no ha presentado ninguna restricción temporal pero se espera que lo hagan en los próximos días para mantener a Elliott con el equipo.

Si el castigo por parte de la NFL se mantiene, Elliott se perdería los partidos contra los 49ers de San Francisco, Redkisns de Washington, Chiefs de Kansas City, Falcons de Atlanta, Eagles de Filadelfia y Chargers de Los Ángeles, sin ser tomar tampoco entrenamiento alguno.

Elliott jugó los primeros cinco partidos mientras el caso estaba en los tribunales. Corrió para 393 yardas en 105 acarreos, un promedio de sólo 3,7 yardas, después de que el año pasado lideró la NFL con 1631 yardas en su temporada de novato.

Los Cowboys tienen marca de 2-3 en la campaña y se ubican en el tercer lugar del Este de la Conferencia Nacional, solo por arriba de los Giants que no han ganado.

Con Elliott fuera del campo por seis semanas y tres derrotas en lo que va de la temporada, el panorama luce negro para los muchachos de Jerry Jones.