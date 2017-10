Investigan muerte de deportista Jesús Solís

Publicidad



“Se presentó la querella por parte de su papá, el señor Gabriel Solís, hace aproximadamente 15 días fue a la agencia del Ministerio Público número 9, adscrita al Servicio Médico Forense, y ya formuló su querella contra quien resulte responsable y el delito que resulte, que en este caso es un homicidio culposo, tampoco estamos diciendo otra cosa”, explicó Méndez.



“Con esto lo que sigue es que ahora sí el Ministerio Público realice una investigación exhaustiva de las circunstancias”, señaló el dirigente del tricolor.



“Nosotros tenemos la total sospecha de que fue una muerte violenta, ya el Ministerio Público se tendrá que allegar de los medios probatorios para determinar eso y si hay una responsabilidad de alguien, ya sea por comisión u omisión, que en este caso es lo que va a resultar. Alguien omitió hacer su trabajo, realizar con diligencia su labor y por eso murió este muchacho”, declaró.

“Con las experiencias que hemos tenido en materia penal, yo calculo que la investigación no tendría por qué pasar de los dos meses”, añadió.



“Fueron los elementos de la unidad 17 de Protección Civil quienes llegaron a brindar ayuda, ellos mismos dijeron a C4 que revisaron al joven por descarga eléctrica”, contó un allegado a la familia poco después del fallecimiento.



“No he visto una sola respuesta, es más inclusive cuando denunciamos que había sido una cuestión totalmente diferente a la que manejaron, el Presidente Municipal y su equipo que está involucrado en esta situación hicieron mutis, yo esperaba una reacción, mínimo un desmentir o decir ‘hacemos algo por esta familia’... pero esa es la tónica que ha seguido en sus dos años, hacer caso omiso a las expresiones sociales, no me causa ninguna extrañeza”, concluyó el dirigente priísta en el municipio.

