Márquez y su adiós

Tómelo con sus reservas, pero crece el run-run en radiopasillo de que el gobernador Miguel Márquez tiene las horas contadas en su silla de Palacio de Gobierno para lanzarse al ruedo de la grilla nacional.Dicen que ha solicitado adelantar eventos importantes para antes de que termine el mes. Por lo pronto hoy está en Chicago para reunirse con el gobernador de Illinois, Bruce Vicent Rauner, y con migrantes.De concretarse la salida de Márquez, habrá que ver si es como otro aspirante presidencial, o como un emergente en la dirigencia nacional, si es que por fin Ricardo Anaya confirma su sueño por Los Pinos.Con la simulación que caracteriza al poder público, ayer se anunció que el alcalde Héctor López “le aceptó la renuncia” al director de Desarrollo Social y Humano, Daniel Campos Lango, aunque todos sabemos que es un simple despido. Lo mismo que pasó con el director del Instituto Municipal de la Juventud, Ricardo Morado, y con el titular de Acceso a la Información Pública, Nemesio Tamayo.La descripción de la salida es importante no perderla de vista a la hora de revisar la liquidación de los funcionarios, pues la legislación laboral federal es clara en lo que toca por renuncia o por despido. Ya veremos cómo los tratan, pues además de esos tres, sólo Daniel es un apasionado militante blanquiazul. Eso sí, va a cobrar todavía otro mesecito en una prórroga de su permanencia que tampoco se explica.Campos Lango fue de las pocas cartas panistas que Héctor incluyó en su gabinete. El ex Secretario de Acción Juvenil venía de ser diputado local y aguerrido crítico de la administración barbarista. Pero ya la chamba de luchar contra la pobreza es otra cosa, y Daniel no convenció nunca al Ayuntamiento ni azul ni de oposición de que las acciones y los resultados eran más fuertes que cualquier grilla política.Se diseñó la estrategia social “Mano con Mano”, espejo del programa estatal “Impulso Social”. Y en ese plan se comprometieron mil 800 millones de pesos (mitad Estado y mitad Municipio) para atender en el trienio a 90 zonas ubicadas dentro de los ocho polígonos de marginación que hay en León. A su favor, y luego fue en su contra, jugó su cercanía con el ex secretario y delfín Diego Sinhué Rodríguez.No obstante a la hora de evaluar los resultados, lo que reporta el II Informe de Gobierno son cifras dispersas que hace complejo entender el verdadero avance en el combate a las carencias sociales. ¿En qué se ha invertido cada peso de la estrategia y cuál ha sido su impacto?, lo tendrán que explicar mejor.De acuerdo con datos del Coneval, en León se ubican 600 mil pobres, de los cuales el 4.2% (66 mil 687 personas) se encontraban en pobreza extrema. La pobreza es multifactorial y las soluciones también, así que no dependen de una sola área y mucho menos de un único nivel del Gobierno, sino del trabajo coordinado de Municipio, Estado y Federación en sus áreas de Economía, DIF, Salud, Educación, etc.Los primeros que no perdieron oportunidad de celebrar fue el dirigente estatal y regidor PVEM, Sergio Contreras, que escribió: “Después de tanto pedirlo, al fin se abre la puerta para que llegue alguien con la capacidad y experiencia para impulsar el desarrollo”. Y la regidora del PRI, Norma López: “La renuncia viene a darnos la razón de lo que siempre señalamos, aunque se haya tomado dos años tarde”.El martes, Daniel libró una última batalla al conseguir en el Comité de Adquisiciones, con el voto a favor del PAN y en contra del PRI-Verde, la aprobación para que se emita la licitación sobre la compra de 846 estufas. De plano les dijo a los regidores que tenían dudas, que ellos fueran y las entregaran.Esa compra de las estufas ya tenía rato atorada para su visto bueno en comisiones, y el pero sobre los gastos de esa área era siempre el mismo: la débil justificación de proyectos. Con el proceso electoral en marcha, la oposición pondrá más piedritas y Héctor ocupará de un director que se gane la credibilidad.Hoy se cierra la convocatoria abierta para aspirantes a Fiscal Anticorrupción y, por primera y única ocasión, está el nombramiento en la cancha del Congreso del Estado. Hasta ayer se habían anotado cuatro y viene la prueba de fuego para nuestros diputados, si creen que dentro de los anotados está el mejor perfil posible para tan importante encargo, o de plano habrá que reponerlo todo y hacerlo bien.En más de la grilla azul rumbo al 2018, se dice que al que recién le pidieron dejar su puesto como Director de Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo del Estado es al abogado Mario Gustavo Hernández López, quien si bien es cercano del Gobernador desde su paso por el Seminario, pues no les gustó al parecer que tiene su corazoncito con Fernando Torres y no con Diego Sinhué.Un grupo de priístas de Guanajuato tomaron protesta el miércoles como consejeros nacionales. Entre ellos la diputada federal fresera Yulma Rocha; los líderes del Movimiento Territorial (MT) y del Organismo de Mujeres, Jaime Martínez y Monserrat Vázquez, respectivamente. Además por automático del presidente y la secretaria general del partido, Santiago García y Luz María Rodríguez.Por cierto se evidenció ayer la tensión al interior del grupo en el poder del PRI estatal, y eso que son “gerardistas” (del equipo del senador y suspirante a la candidatura a Gobernador, Gerardo Sánchez). El líder del MT, Jaime Martínez, explotó en sus redes sociales y escribió lo siguiente: “Qué incongruencia, en el CDE del PRI dicen que el MT no trabaja...?, aunque evitó ponerle nombre y apellido a la queja.La diputada irapuatense y vocera del CEN del PRI en San Lázaro, Yulma Rocha, fue parte del grupo que acompañó a su pastor, César Camacho, cuando ayer en conferencia priístas pidieron conformar una comisión plural del Legislativo para investigar la denuncia que la organización Consenso Ciudadano por Querétaro presentó por presunto enriquecimiento ilícito contra el líder del PAN, Ricardo Anaya.