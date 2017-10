Corredor Industrial

Publicidad

Llegamos al viernes. La semana pasada hablamos de la importancia de que las Pymes en Guanajuato se sumen al e-commerce, y en el sector cooperativista en México y América Latina, el reto no es diferente.En el segundo día de la XX Conferencia Regional de Cooperativas de las Américas en Ixtapa Zihuatanejo, el ‘plato fuerte’ fue la importancia de la inclusión de las cajas de ahorro y crédito a las plataformas digitales.César Zepeda, presidente de la Confederación de Cooperativas de de Ahorro y Préstamo de México (Concamex), dijo que el traslado de las cooperativas a lo digital no será sencillo, sobre todo para las de menor tamaño, por eso en el sector se han propuesto la creación de sistemas que permitan una entrada a lo digital de forma colectiva, de lo contrario, varias de estas sociedades de ahorro podrían desaparecer.Detalló que la posibilidad de otorgar servicios financieros vía digital permite que ese servicio sea múltiple, de tal forma que las empresas ya listas para ofrecer servicios por Internet puedan colocar en esa red a otras cooperativas que quieran hacerlo con la misma infraestructura, logrando abaratar los costos y haciendo un traslado menos agresivo para quienes durante toda su vida han estado enfocados en el trato directo con los socios.Hay datos que comprueban que en este tema, cada cinco años desaparece un bloque de empresas que no se adecuan a los avances tecnológicos.Las cooperativas de ahorro y préstamo buscarán la creación de un producto enfocado en ayudar a las personas que sufrieron daños en sus inmuebles luego del sismo del pasado 19 de septiembre.El presidente de Concamex compartió que ya hicieron algunas solicitudes a la Secretaría de Hacienda para poder canalizar recursos en un fondo de garantía, de manera que las cajas de ahorro y préstamo puedan dar créditos por esa vía.César Zepeda aprovechó para comentar que ante siniestros como el sucedido principalmente en CDMX, Oaxaca y Morelos, muestran que la creación de las cooperativas de vivienda es un modelo con oportunidades en México.Con esta opción, la gente puede por sus propios medios, ir potenciando y levantando esas construcciones teniendo la ventaja de un ahorro en los costos de material, y así ahorrarse procesos pero de forma coordinada.De acuerdo a los datos de la Concamex, es en los estados de Oaxaca y Morelos donde más socios han solicitado ayuda, aclarando que en el caso de la CDMX sería a nivel de confederación con la Caja de los Telefonistas, quienes han mostrado disposición para que, ya sean directamente ellos o a través de un programa de gobierno, que funjan como oficina para multiplicar el crédito y así, poder iniciar con la reconstrucción.Rodrigo Silva, gerente general de Copeuch (la cooperativa con mayor presencia en Chile), compartió que aquella cooperativa que no invierta y haga un plan para ofrecer a sus socios vía digital, tiene alta posibilidad de desaparecer.Hace unos días, la cooperativa que cuenta con 1 millón 300 mil socios, lanzó su primer producto por la red y Silva comentó que debe quedar claro a los cooperativistas que el traslado al tema digital requiere crear un proyecto a largo plazo y hacer inversiones y actualizaciones constantes.En Chile tienen 17 millones de habitantes, de los cuales, 8 millones son población económicamente activa.Uno de los propósitos del movimiento cooperativismo en aquel país es sumar a un mayor número de socios, pues aceptan que en la actualidad sigue siendo baja la participación en la economía general.Caja Popular Mexicana que ayer cumplió 66 años y genera 5 mil 300 empleos en México, quiere celebrar con tres retos sobre la mesa.De acuerdo a su director, Cirilo Rivera Rivera, tienen el objetivo de lograr un crecimiento de cartera de préstamo de más de 2 mil millones de pesos en comparación a lo sucedido al concluir 2016, un incremento en los socios de poco más de 155 mil y una captación superior a los 3 mil millones de pesos. Todo esto con miras al concluir el año en curso.Respecto a la labor realizada con los socios de la hoy desaparecida Acremex, al final la Caja Popular Mexicana sumó a 350 nuevos socios, mientras que 5 mil eran ya socios de ambas instituciones cooperativas.Guanajuato y Querétaro representan el 30% de los socios de CPM en México.