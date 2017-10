Funcionarios que saben

Publicidad

Martín Werner conocía a fondo la economía mexicana y, como subsecretario de Hacienda, tenía toda la información del problema que el país enfrentaría si no se actuaba rápido en 1995. Para detener una sangría de divisas, para devolver la confianza a los inversionistas y a los clientes de la banca mexicana, se necesitaban al menos 30 mil millones de crédito en poco tiempo. Narra Robert Rubin, el secretario del Tesoro en esa época, en su libro de memorias “En un mundo incierto”, que el presidente Bill Clinton “no podía dormir a sabiendas de que la estabilidad económica de México peligraba”. Y Clinton no sabía cómo remediar el asunto porque tenía al Congreso en su contra. Werner sugirió la fuente de crédito (además del FMI), sería el Fondo Cambiario de Estabilización con el que contaba directamente el Ejecutivo norteamericano para casos de emergencia.En ese entonces, las voces del tono y el estilo de Andrés Manuel López Obrador sugerían repudiar la deuda y negociar quitas o irnos a mora unilateralmente. El crédito es tan importante para un país como para una empresa o una persona.Si un país paga lo que pide prestado y cumple con todas sus obligaciones, conseguirá recursos para siempre. Dinero que ayuda a traer el futuro al presente. Por fortuna, el mejor presidente que ha tenido México en los últimos años, Ernesto Zedillo, decide rescatar a los depositantes de la banca con el Fobaproa, decide salvar a las empresas con el cambio a Udis en los créditos, salvando millones de empleos. Werner y Zedillo son educados y brillantes doctores en economía por la universidad de Yale. Ellos sabían qué hacer frente a la debacle política después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, sabían que México podría pagar y cumplir. Cierto que hubo mucha corrupción en el tema de Fobaproa, que los bancos tal vez no se debieron revender tan baratos, cierto que hubo errores, pero el asunto es que México rebotó y para finales de sexenio estaba a pleno empleo y creciendo al 7%. Con todo y la caída del 95, el sexenio de Ernesto Zedillo creció más que el de Fox, Calderón o Peña Nieto. (19%). Por su seriedad y honestidad es el ex presidente más respetado y querido.En contrapartida, tenemos un ejemplo de lo que es ser ignorante.El nuevo aeropuerto de la CDMX no se podría construir sin la ayuda del crédito. Con el tiempo multiplicará el valor de su inversión. Será, además de un desahogo para el tráfico aéreo nacional e internacional, un orgullo para el país. Su diseño, a cargo del mejor realizador de aeropuertos, Norman Foster, dará una futurista y funcional puerta de entrada. El Peje, como sabe poco, se inventó que sería mejor tener una terminal en la base militar de Santa Lucía, que está a 35 kilómetros del actual aeropuerto y mantener el actual. Su visión es tan corta que quiere truncar el proyecto de Foster si gana la elección. No sólo sería tirar el dinero que ya se invierte, sino una aberración urbana y aeronáutica. Su primitiva visión de la vida y el simplismo con el que anuncia que remediará todo porque es bueno y honesto, producen angustia. Como dijimos antes, su preparación comparada con la de José Antonio Meade, es de párvulos.