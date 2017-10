Choca patrulla contra familia

Publicidad



“No llevaba sirena ni luces, nada que indicara que llevaba prisa como para no esperar a que pasara la camioneta, además el de la camioneta llevaba preferencia”, contó un testigo.

la mañana de ayer sobre el bulevar Mariano Escobedo esquina con la Hermanos Muñoz de la colonia John F. Kennedy.Testigos aseguraron que los agentes no respetaron la preferencia que llevaba la familia que iban en una camioneta Ford Escape.El conductuor de nombre Luis Eduardo, viajaba por el bulevar Mariano Escobedo con dirección a la avenida Nicaragua. Con él iban su esposa y dos hijos.Sobre el mismo bulevar, pero con rumbo a Miguel de Cervantes Saavedra transitaba Armando Santoyo de 33 años en la patrulla de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.La camioneta se impactó contra el muro de un Gimnasio.Se presume que fue Armando quien no respetó la preferencia del otro conductor y al dar vuelta en el retorno para seguir la misma dirección de la camioneta, los chocó y provocó que la Ford Escape se impactara contra el muro de un gimnasio.Los niños que viajaban en los asientos traseros, con el golpe salieron proyectados y el menor de 13 años se golpeó la nariz contra el tablero.Testigos, comerciantes y el elemento de la FSPE pidieron apoyo al Sistema Único de Emergencia (911).Paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja arribaron al auxilio y brindaron los primeros auxilios a los involucrados, mientras que agentes de Tránsito y de la Policía Municipal resguardaron la zona para evitar otro percance y agilizaron la vialidad.Los niños presentaron ligeros golpes por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.Los autos fueron levantados del lugar con ayuda de una grúa para enviarlos a una pensión municipal.