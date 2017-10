Llega la ECO a León

Publicidad



“El programa será muy completo”.

Calificada como “una de las mayores orquestas vivientes”, este viernes llega a nuestra ciudad la English Chamber Orchestra (ECO), como parte de su gira por nuestro País.Bajo la batuta del afamado director huésped José Serebrier, mejor conocido como 'el gran maestro del balance orquestal', la agrupación se presentará en la Sala Principal del Teatro del Bicentenario y prometen dejar en los melómanos leoneses un buen sabor de boca.Con una discografía que excede las 891 grabaciones, la ECO es el grupo de cámara con mayor número de grabaciones en el mundo. Su repertorio incluye más de 1500 obras de 400 compositores.Además una de las orquestas preferidas para la grabación de bandas sonoras, entre sus colaboraciones destacan “Orgullo y prejuicio”, “Expiación, deseo y pecado” y varios filmes de James Bond, así como proyectos televisivos.La ECO es reconocida por haberse presentado en más países que cualquier otra orquesta, además desde sus inicios ha colanorado con los mejores músicos del mundo, entre ellos Benjamín Britten, Mstislav Rostropovich, Pinchas Zuckerman y Daniel Barenboi.Desde hace 30 años colaboran con el músico uruguayo y en su programa para León incluyen dos piezas autoría de Serebrier, que se suman a “La oración del torero” del español Joaquín Turina, el aria “When I am laid in Earth” en una adaptación para violonchelo de la ópera Dido and Aeneas de Henry Purcell, el segundo movimiento de la Simple Symphony de Britten, la Canción de la Noche y de la Mañana de Elgar, el Divertimento en Re mayor de Mozart y la Sinfonía 49 de Haydn.“Turina es uno de los más importantes compositores de España, la obra que tocaremos es una pieza de extrema belleza; en cuanto a la parte inglesa (por las obras de Britten, Elgar y Purcell) es que somos una orquesta inglesa y queremos incluir obras de grandes exponentes e importantes músicos del país”, comentó Jose Serebrier, en entrevista para a.m.Las melodías del director será un Adagio para cuerdas y la pieza “Fantasía”, las cuales compuso a los 18 años.“La “Fantasía” la compuse cuando tenía 18 años pero sigue siendo tocada por todo el mundo, es muy hermosa y ha sido grabada varias veces. El Adagio lo hice más o menos por la misma época; las tocaremos a petición del Teatro”, añadió.Serebrier es el director orquestal con mayor número de grabaciones en la historia, lo que aunado a su talento lo califica como uno de los de mayor prestigio internacional; es ganador de inumerables premios como director y compositor, entre ellos un Grammy Latino.