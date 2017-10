Desaparece por tres días ex participante de concurso de belleza

Publicidad

Solicitamos su colaboración para dar con el paradero de Fátima Rodríguez Sandoval. Cualquier información favor de comunicarse al 911. pic.twitter.com/vcD1xp8x5X — Sejuve Guerrero (@SejuveGuerrero) October 12, 2017

Fátima Rodríguez Sandoval de 15 años sigue desaparecida. Esto en Chilpancingo, Gro. RT pic.twitter.com/tMDVC6QhNf — Atmas (@Manas_Buddhi) October 13, 2017

Después de 36 horas de haber estado desaparecida, laEn medio de una marcha para exigir su liberación, así como la localización deunadelade Mónica AlejandraÉsta era de su hija quien le informó queLa madre le pidió que se resguardara en lo que se trasladaban a la ciudad para ir por ella.La marcha no se detuvo, continuó hasta el zócalo, ahí hicieron una ofrenda por las dos jóvenes.Alejandracuando seubicado en el centro de esta capital. La joven salió de su casa en la colonia Viguiri.La madre de Mónica Alejandra dijo que ayer antes de salir al gimnasio, habló con ella; fue la última vez que tuvieron contacto.En las redes sociales se difundió una imagen captada por una cámara de video de una casa cuando Mónica camina por las calles de Chilpancingo.Alejandra, de 19 años, hace un año, por el barrio de San Mateo, que forma parte de la feria anual de Navidad y Año Nuevo, la más importante del municipio.El lunes Fátima Rodríguez, de 15 años, estudiante de la preparatoria 1 de la UAGro desapareció cuando se dirigía a una clase de educación física.El rector de la universidad, Javier Saldaña Almazán, explicó que alrededor de la 1 de la tarde Fátima se dirigía a las canchas de la institución, en el centro de la ciudad, pero ya no llegó.En las cachas, Fátima sólo estaría una hora y en su casa la esperaban a las 2 de la tarde."Los familiares me han pedido que dejemos el asunto ahí y que por ahora ellos se van hacer cargo y yo tengo que respetar", dijo.Saldaña Almazán también informó que lunes fue privado de la libertad un estudiante de la licenciatura en educación campus Llano Largo en Acapulco.Pero por la intervención de las fuerzas federales y estatales el alumno fue puesto en libertad por un grupo de delincuentes.Este jueves, la Comisión Estatal de Derechos Humanos exhortó al gobierno federal, estatal y municipal a que aplique los protocolos de localización de personas reportadas como desaparecidas."Hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que activen los protocolos de seguridad, con el fin de evitar situaciones lamentables que finalicen con la desaparición de personas, más cuando se trata de menores", dice la Coddehum.