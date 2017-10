Publicidad



"Aún no han utilizado mi casa, el lugar donde vivo, para golpearme políticamente. Vivo en Lomas de Chapultepec", confiesa.

Al cuestionarla si su propiedad la adquirió en tandas, la presidenta del PRD responde: "Siempre es una posibilidad el que cada quien, con esfuerzo, con trabajo, se pueda hacer de un patrimonio".



"Tengo forma para probar que todo lo que tengo de mi patrimonio es consecuencia de una vida de trabajo, ordenada, de una vida disciplinada, y que además, por fortuna, todo lo que he hecho a lo largo de casi 30 años han sido, en la gran mayoría, en cargos públicos y en todos hay salarios incluso oficiales, que son públicos del conocimiento de todos".



"No estoy ajena, además, por lo que hago, por mi trabajo, pero además si le agregas que eres mujer y eres de izquierda, pues te hace blanco de todos estos ataques", afirma.



"Cuando trabajas y cuando te esfuerzas, cuando estás dispuesta a luchar para poder alcanzar tus sueños, alcanzar tus metas, por supuesto que las puedes lograr. Pero eso implica disciplina, esfuerzo".

Aunque mantiene un discurso de austeridad,En 2014, quien también se desempeña como senadora,La casa color mármol de dos pisos,a más reciente —en 2015— es el departamento en Miami con un costo de 14 millones 355 mil pesos.En la declaración de bienes que la ex lideresa de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación presentó en 2015 al Senado, detalla queEn entrevista, Barrales Magdaleno acepta que vive en la exclusiva zona desde finales de 2014.La presidenta del PRD, quien ha escalado desde 1989 en la base sindical, se dice transparente.En entrevista, explica la compra-venta de sus propiedades.Según los documentos de la 3de3, por esa transacción le pagaron 7 millones 473 mil 427 pesos que sirvieron como enganche para la casa de las Lomas.Con esos ingresos que ascienden en total a 13 millones 751 mil 828 pesos, pudo cubrir el total de compra de su casa en las Lomas de Chapultepec.Para julio de 2015 pidió licencia para sumarse al gabinete del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y justo un año después —julio de 2016— renuncia a su cargo en el gobierno capitalino para asumir la presidencia nacional del PRD, cargo que actualmente ostenta a la par de ocupar su escaño en el Senado de la República.La ex lideresa sindical de sobrecargosNo obstante, según la declaración de intereses alojada en la plataforma 3de3,En los documentos de la declaración patrimonial presentados en 2016, Barrales Magdaleno precisa que en 2015 tuvo un ingreso anual por el orden de los 12 millones 430 mil 671 pesos, en el que se incluyen remuneraciones por cargos públicos (1.43 millones de pesos), actividad financiera (1.33 millones de pesos) y por otras actividades, como arrendamientos (9.66 millones de pesos).Barrales Magdaleno está consciente de que su casa en Lomas y el departamento en Miami pueden ser negativos en sus aspiraciones, ya que es seguro que sus detractores, el PRI y el gobierno, van a utilizar el tema en su contra.Lo importante no es solamente tener un patrimonio, sino demostrar cómo es que se adquiere.A partir de que asumió su cargo como senadora en 2012, Barrales ha incrementado su patrimonio.Esas propiedades se suman a tres más que la presidenta nacional del perredismo posee: un departamento en la delegación Benito Juárez, con un costo de adquisición —en 2012— de 1.3 millones de pesos, así como una casa en Cuernavaca adquirida en 2011, por 2 millones de pesos.