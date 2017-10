Publicidad

El auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) de Veracruz, José Antonio Portilla, detectó en el último año de gobierno de Javier Duarte erogaciones sin documentación comprobatoria, cuentas bancarias no registradas contablemente, además de transferencias entre fondos no reintegrados a sus cuentas bancarias de origen."En los resultados se identifican prácticas irregulares, que podrían representar advertencias o riesgos de conductas ilícitas", advirtió Portilla al hacer entrega este viernes en el Congreso del Estado de los resultados de la Cuenta Pública 2016.Indicó que, en materia financiera, fueron detectadas cuentas por cobrar no recuperadas, cancelación de cuentas sin documentación justificativa y comprobatoria, erogaciones y donativos sin evidencia de que los bienes o servicios hayan sido recibidos por los beneficiarios, así como proveedores de los que se presume la inexistencia de sus operaciones.Otras más fueron retenciones no realizadas a los trabajadores por impuestos, pago indebido de la gratificación "Estímulo al destacado Desempeño", saldos de deudores diversos cancelados sin evidencia documental, erogaciones comprobadas con documentos que no cumplen con los requisitos de autenticidad y falta de enteros de obligaciones fiscales a las instancias competentes.En materia de obra pública, el Gobierno de Duarte dio cuenta de obras ejecutadas sin contar con la factibilidad y validación de proyectos, hubo falta de documentación comprobatoria del gasto que se reportó como pagado, obras no ejecutadas, con operación deficiente o falta de operación, inconclusas y abandonadas y también hubo obras en las que el recurso asignado como anticipo no se encuentra aplicado en las mismas, entre otras irregularidades."Como lo he comentado en diversas ocasiones, nada de lo que hoy se presenta es desconocido para quienes estuvieron al frente de las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, de Organismos Autónomos o de Entes Municipales, todos fueron informados del inicio de las auditorías y trabajamos con documentos que ellos generaron y firmaron", sentenció el auditor."En su momento conocieron el Pliego de Observaciones y tuvieron la oportunidad de solventarlas; quienes por cualquier razón no aportaron elementos suficientes para atenderlas están conscientes de ello, por lo que en este Informe final se señalan responsabilidades administrativas o de presunto daño patrimonial".Una vez que la Comisión Permanente de Vigilancia emita el Dictamen Legislativo, lo someta a votación y lo apruebe el Pleno del Congreso, se estará en aptitud de iniciar la fase de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, advirtió Portilla.La ley vigente para la Cuenta Pública 2016 permite que, en los casos antes citados, los involucrados tengan una segunda oportunidad, para que, en la audiencia respectiva, ofrezcan pruebas y formulen alegatos en relación con las observaciones no solventadas.Pasados 45 días hábiles, después de la audiencia, el ORFIS emitirá la resolución definitiva, ante la cual los involucrados podrán interponer el Recurso de Reconsideración, o promover un Juicio Contencioso Administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial."Por supuesto, los casos no resueltos en esta Segunda Fase o tratándose de responsabilidades de naturaleza penal, presentaremos ante la Fiscalía General del Estado las denuncias de hechos por la posible comisión de delitos, y coadyuvaremos en las investigaciones en términos de la legislación aplicable", adelantó el fiscalizador."En mis 35 años de labores y mi paso por diversas Instituciones, he conocido a un gran número de servidores públicos, algunos de ellos señalados con presuntas responsabilidades en estos Informes, sin embargo, por encima de los lazos de compañerismo y amistad están las facultades irrenunciables que la Ley nos señala; está el cumplimiento de nuestro deber".No obstante, el auditor no dio cifras de los daños al erario que representan esas anomalías, aunque el Gobernador Miguel Ángel Yunes advirtió desde el inicio de su mandato que la Cuenta Pública del segundo trimestre de 2016 tienen un adeudo de más de 40 mil millones de pesos.