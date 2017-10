Debilita Trump Acuerdo nuclear con Irán

Publicidad

#ÚltimaHora Donald Trump explica la postura de EUA para que Irán "nunca pueda tener armas nucleares". pic.twitter.com/OoVpZmNhTC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 13, 2017

Elcumplió su amenaza deque fuepor su predecesorAunque no lo abandonará de momento, dijo que, si el Congreso no puede pasar una legislación para revisar el pacto, decidirá abandonarlo.El Mandatario anunció mayores sanciones fuera del pacto sin dar detalles, pero dijo que incluirá a la Guardia Revolucionaria Islámica –el brazo militar encargado de lo que incrementaría aún más la tensión entre ambos países.Al no certificar el acuerdo, le daCon ello, losque podrían incluir, la negativa a extender la duración de las restricciones a su producción de combustible nuclear o la producción de un arma nuclear que, según las agencias de inteligencia de EU, podría llegar en menos de un año.Es totalmente posible, reconoció el Secretario de Estado, Rex Tillerson, en una sesión informativa el jueves, que el Congreso decidirá no hacer nada, dejando los términos del acuerdo tal y como están.La promulgación de una, lo que significa que los republicanos —que tienen 52 escaños— tendrían que recoger apoyos demócratas.El acuerdo nuclear es el último acuerdo internacional que Trump ha tratado de eliminar, enmendar o reducir, incluido el Acuerdo Climático de París y la Asociación Transpacífica (TPP) y el Tratado de Libre Comercio (TLC) de América del Norte.En este caso, sin embargo, Irán ha dicho que no tomará parte en ninguna renegociación en la que también se encuentran Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y Alemania.También es otro paso en contra del legado de su antecesor,En este último caso, Trump anunció el jueves quelo que afectaría a personas de bajos recursos