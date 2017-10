Donald Trump, ¿el estudiante más tonto?

Publicidad

Un respetado profesor del Colegio Wharton de Negocios y Finanzas de la Universidad de Pennsylvania, donde Donald Trump estudió los dos últimos años de su carrera, calificó más de una vez al ahora presidente de Estados Unidos como el "más tonto de sus estudiantes", según reveló el portal Daily Kos."William T. Kelley me contó más de cien veces durante tres décadas que 'Donald Trump fue el estudiante más tonto que tuvo'", dijo al portal Frank DiPrima, quien por casi 50 años fue amigo del docente."Kelley me contó esto después de que Trump se había convertido en una celebridad, pero mucho antes de que fuera considerado una figura política. Kelley a menudo se refería a la arrogancia de Trump, al decir que llegó a Wharton pensando que ya lo sabía todo", señaló Diprima.El profesor William T. Kelley, que recibió el Premio Memorial Herbert W. Hess en 1954, falleció en 2011 a la edad de 94 años.El presidente de Estados Unidos se ha jactado en diversas oportunidades de ser "un tipo realmente inteligente" y "un muy buen estudiante en la mejor escuela del país". Incluso, dijo a periodistas que se graduó como "primero de su clase". Trump estudió en la Universidad de Pensilvania desde 1966 hasta su graduación en 1968.En el 2011, durante la Conferencia de Acción Política Conservadora, Trump criticó el desempeño del entonces presidente Barack Obama como estudiante, afirmando que fue un "estudiante terrible" y cuestionaba sus estudios en Columbia University y Harvard Law School, que forman parte de la prestigiosa Ivy League.Obama se graduó de Columbia con un título de ciencias políticas en 1983, luego asistió a la escuela de derecho de Harvard donde se graduó magna cum laude en 1991. En la escuela de leyes, Obama también fue electo presidente de la prestigiosa revista Harvard Law.Una investigación de "The Daily Pennsylvanian" mostró que Trump no era precisamente el primero de su clase y que además se graduó sin honores.Los informes de las calificaciones de Trump en Wharton varían. En una biografía de Trump publicada en 1985, Jerome Tuccille escribió que el magante no era un estudiante de honor y "pasaba mucho tiempo en actividades de negocios externas a la Universidad".Otra biógrafa, Gwenda Blair, escribió en 2001 que Trump fue admitido en Wharton como un favor especial y "amistoso" para con su familia. El oficial había conocido al hermano mayor de Trump, Freddy.Varios testimonios a lo largo de los años, también revelan que los compañeros de clase de Trump dudan que el magnate de bienes raíces fuera una potencia académica."No estaba en ningún tipo de liderazgo. Ciertamente dudo que él fuera el tipo más inteligente de la clase ", dijo Steve Perelman, un compañero de clase de Wharton en 1968 y ex editor de noticias del "Daily Pennsylvanian".Algunos compañeros de clase especularon que Trump se saltaba clases, y que viajaba hasta Nueva York durante los fines de semana.El presidente se ha negado durante mucho tiempo a publicar sus registros académicos, y la Universidad de Pensilvania tiene una política contra la publicación de las calificaciones de los estudiantes.