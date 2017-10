Publicidad



“Es un pésimo principio que cada cinco años tengas que renegociar o, peor aún, que cada cinco años el acuerdo se dé por terminado”, subrayan desde el Gobierno mexicano.

“Poner, explícitamente, una cláusula de este tipo es claramente es contrario a lo que hacen los acuerdos comerciales. Si la única certidumbre es la terminación y solo por un voto se puede continuar o refrendar, estaríamos dándole a los inversionistas de los tres países muy malas indicaciones sobre el mantenimiento y longevidad de un acuerdo comercial”, subrayó hace tres semanas el secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo.



“Si todos los matrimonios tuviesen una cláusula de finalización a cinco años vista, nuestra tasa de divorcios sería endiabladamente más alta de lo que es ahora”.

“La mejor solución, prosiguió en un foro organizado por Politico, “sería tener buena voluntad y trabajar conjuntamente en los tiempos difíciles en vez de fijar una fecha arbitraria en la que, si hay desacuerdos en algún punto, se cancela el tratado”.

La Administración, en palabras de un negociador mexicano.si los tres países firmantes ( México, Canadá y los propios Estados Unidos ) no acuerdan lo contrario durante ese periodo.La propuesta, confirmada por el País, fue deslizada a última hora de la noche del miércoles por la delegación estadounidense y amenaza con dinamitar el mayor pacto comercial del mundo: ni México ni Canadá están dispuestas a pasar por el aro.Fuentes mexicanas cercanas a la negociación tildan la propuesta, una de las primeras que EU pone encima de la mesa, de “muy negativa”.Algunos, incluso, lo ven como el principio del fin del tratado por parte de la Administración Trump.Cuando a mediados de septiembre se filtró la intención del Ejecutivo de Trump de proponer una cláusula de terminación automática del TLC, el embajador canadiense en Washington, David MacNaughton, se mostró muy crítico.La terminación automática del tratado a cinco años no solo despierta rechazo fuera de EU. A mediados de agosto, cuando fue filtrada por el portal informativo Politico, ya suscitó un acalorado debate en el seno de la propia Administración republicana.Mientras el Departamento de Comercio, con Wilbur Ross al frente, la defiende como una forma de forzar a las partes a sentarse a la mesa cada lustro, sus homólogos de Agricultura y del Departamento de Estado critican duramente la propuesta.En el primer caso, por la inestabilidad e incertidumbre que supondría para el campo estadounidense, muy dependiente de las exportaciones a Canadá y, sobre todo, a México. En el segundo, por cuestiones puramente legales y de potencial daño sobre la relación bilateral con sus dos mayores socios comerciales, que ven con desconfianza todos los movimientos de las autoridades estadounidenses.Muchos acuerdos de libre comercio de nueva hornada prevén exámenes cada cierto tiempo para evaluar el grado de cumplimiento de lo pactado y, en la medida de lo posible, perfeccionarlos. Pero no estipulan cláusulas de terminación automáticas que, en la práctica, ponen fecha de caducidad al texto. Sí se utilizan para puntos muy específicos de estos tratados, como en la normativa antidumping, para obligar a las partes a sentarse a dialogar con una regularidad fijada de antemano.