Denuncian que policía dejó 'escapar' a ladrones

Víctimas de un robo se quejaron de la intervención de un elemento de Seguridad Ciudadana en San Francisco del Rincón, que aseguran, dejó en libertad a los ladrones.De acuerdo a la declaración de un familiar de la adulta mayor que fue sorprendida en su casa por una pareja de ladrones, el oficial de seguridad encontró a los delincuentes al interior del domicilio y aún así los dejó ir.“Mi hermano es quien estaba esa noche cuidando a mi mamá, se dio cuenta de lo que pasaba cuando vio al oficial dentro de la casa, deteniendo a una mujer”, dijo el hijo de la señora Ma. De Jesús.La mujer de 85 años que vive bajo el cuidado de sus hijos, se encontraba en casa durmiendo, ya que los hechos se registraron la madrugada del jueves.En ese momento en que ingresó una pareja ladrones al domicilio ubicado en la calle Allende, en la Zona Centro de la ciudad.Al parecer el oficial se detuvo en el domicilio cuando vio que la puerta estaba abierta; se presume que incluso vio al hombre que llevaba una grabadora y una bicicleta, luego el hombre huyó abandonando en el lugar los objetos y el vehículo y se ocultó en una vecindad cercana.Sin embargo, al interior de la casa se encontró a una mujer, quien se presume acompañaba al ladrón.“Cuando mi hermano escuchó el alboroto bajó y vio al policía deteniendo a la mujer, pero como no traía camisa, se regresó a poner una; pero cuando bajó para hablar con el oficial, la detenida ya no estaba”, dijo Israel, nieto de la señora Chuy.El argumento que el oficial dio al afectado, es que escuchó que era su sobrina, razón por la que dejó que se fuera; sin embargo, el afectado asegura que nunca dio esa información al elemento.Las víctimas del robo dijeron que les falta dinero en efectivo, celulares, una televisión de 32 pulgadas, así como la bicicleta que se quedó en poder de seguridad; una grabadora se le regresó a la propietaria.“Vamos a presentar una queja ante la instancia que sea necesaria, ya sea tribunal de lo contenciosos o Ministerio Público, o con quien sea, por el procedimiento de ese policía, no entendemos porqué no se siguió al ladrón y peor aún, porqué dejó ir a la mujer”, fue lo que señaló Israel.Se hará investigaciónEn este sentido, las autoridades en materia de seguridad del municipio señalaron que se llevará a cabo la investigación del caso y que se actuará de acuerdo a lo que señale la ley.Informaron que Asuntos Internos será el encargado de llevar la investigación para determinar la responsabilidad del oficial que se encargó del caso, y que de encontrarse responsable de alguna falta, se actuará conforme lo designe el Consejo de Honor y Justicia.Cabe señalar que en este domicilio ya es la segunda ocasión en la que los ladrones ingresan aprovechando la hora en que se supone deben de dormir los inquilinos.