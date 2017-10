¡Juntos por la cima!

Publicidad

Celaya hoy tiene la oportunidad de mantener su racha positiva y mantener el Miguel Alemán Valdés sin conocer derrota, enfrenta a Potros de la UAEM en partido correspondiente a la jornada 11.Celaya no ha conocido la derrota en el Miguel Alemán y buscará que Potros mantenga así la situación cuando se enfrenten este sábado.Celaya viene con marca perfecta, después de cinco partidos el equipo dirigido por Ricardo Valiño no ha visto derrota y se colocó como el mejor del torneo después de 10 jornadas, siendo además la mejor defensiva del torneo y logrando vencer en su último encuentro a Atlético de San Luis.Por otro lado, Potros viene con mal torneo, en su último encuentro cayó por goleada ante los Cañeros; por lo que otra derrota puede ser crucial para el equipo del Estado de México.Rodolfo Salinas, mediocampista del Celaya CD, sabe que será interesante el encuentro y una victoria puede separarlos de lo apretado de la tabla.“Es interesante para seguir peleando por el liderato y ese es el propósito del equipo, llegamos a un momento que es bueno para el equipo, trataremos de mantenerlo en lo que resta del torneo, es importante sacar ventaja de los equipos que están pegados a nosotros, si alargamos esta racha será interesante y buen momento para cerrar el torneo”, comentó.Aseguró que lo importante es llegar a liguilla, pero aun no está asegurado nada, buscaran ganar y estar cerca de la clasificación.“Nosotros trataremos de llegar en los primeros cuatro, si es el primer lugar mejor, porque así es importante en liguilla cerrar en casa, es gran ventaja, pero más que eso tenemos que tener regularidad, tratar de mantener ese camino, aun no está segura la liguilla, ganando el partido estaremos cerca, pero si pierdes bajas mucho”, expresó.A pesar de que Potros está en último lugar, saben que son peligrosos, pues vienen con más fuerza para levantar su racha.“Esos equipos son más difíciles, viene golpeados, viene de recibir cinco goles, lo primero será defenderse, que no hagan goles, se acortan los espacios, será un equipo que se plantará atrás, será difícil abrirlos, otra goleada será difícil y trágico, esperamos que venga defenderse, pero tenemos mucha paciencia para lograr el resultado”, concretó.