Amagan con retirar espectaculares

Publicidad

En las próximas semanas, la dirección de Desarrollo Urbano realizará un operativo para clausurar o en su caso retirar, estructuras de espectaculares que sus dueños no hayan pagado el permiso anual.Tan sólo en las avenidas principales de la ciudad de Celaya, hay entre 200 a 220 anuncios distribuidos en el bulevar Adolfo López Mateos, Constituyentes, los ejes viales, avenida México-Japón, Lázaro Cárdenas, entre otros.“Les recordamos que tienen que actualizar sus permisos, hay muchos espectaculares y se renuevan de forma anual, pero también dejan muchos al abandono que nos es difícil clausurar por la altura que tienen, es muy complicado, este año programamos generar un operativo”, dijo Gustavo Báez Vega, director de Desarrollo Urbano.Para realizar el operativo, sólo esperan que la Tesorería les entregue el recurso económico para la renta de grúas, el cual ya fue solicitado desde que se aprobó el presupuesto para la dependencia.La clausura consiste en la colocación de un sello o una lona de mediano tamaño en los anuncios que se encuentran desocupados u ocupados con publicidad, con el fin de que el propietario sepa la situación de su espectacular.Las estructuras que serán clausuradas son aquellas en las que sus dueños no han pagado el uso de espacio anual o las que se encuentran fuera del reglamento, al no cumplir con las normas de distancia entre uno y otro.