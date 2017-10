“Consejos Comunitarios, igual a Comida”

Una nación que no produce sus alimentos, no puede ser soberana (El Rufo).

Me gusta el trabajo que, bajo la conducción de Paco Gállego, está haciendo la Coordinación de Desarrollo Rural en Celaya; la vida del campo es la vida de México.México se construyó a partir de la sociedad rural; el día que México olvidó el campo para privilegiar la vida urbana, el consumo y la industrialización, perdió el rumbo, se volvió dependiente, tuvo hambre, un gran deterioro social e inseguridad.A partir de la premisa de que cada comunidad debe ser constructora de su propio destino y de que el desarrollo social, económico y humano debe tener como premisa la libertad de cada comunidad para definir su camino (participación ciudadana), Paco Gállego, Luis Sauza y su equipo de trabajo se dieron a la tarea de colaborar en la construcción de una estructura de organización rural que, a partir de la visión de la propia comunidad, aborde las tareas de desarrollo a partir de una planeación comunitaria sustentada en un autodiagnóstico.Lo primero fue constituir libremente y de forma democrática los consejos comunitarios en las 65 comunidades que están en el municipio; tarea compleja cuando los gobiernos quieren el control a través de los delegados y las estructuras ligadas a los partidos políticos. Cada consejo cuenta con nueve vocalías que atienden las aspiraciones y buscan la solución a los problemas de acuerdo al tema, para lograr el desarrollo comunitario integral de grupos sociales cuya vocación es producir alimentos. Cito las vocalías: Ecología, Servicios Municipales, Cultura, Desarrollo Económico, Educación, Salud, Seguridad Pública, Deportes y Obra Pública. Para cada una de ellas se realizaron reuniones para obtener un Autodiagnóstico que contuviera, no solo el análisis de la realidad actual, sino propuestas para alcanzar sus sueños y resolver sus problemas. De esta tarea derivó un documento que fue analizado en reuniones temáticas, junto con autoridades municipales, para, en un diálogo constructivo comunicar a funcionarios la visión de los habitantes de zonas rurales, sus problemas y la posibilidad de sumar esfuerzos para resolverlos a la brevedad; al tiempo que se construye lo que sería el documento de planeación comunitario que resume las propuestas y será guía para que cada comunidad decida como trabajar de la mano con las autoridades y así construir su futuro gestionando en derecho, los servicios y apoyos que corresponden otorgar a los gobiernos de los tres niveles.Queda a la fecha pendiente la reunión con Obras Públicas, pero llama la atención que solo el Director de Cultura, mi cuate Toño Chaurand y el Secretario de Seguridad, Juan José González González, tuvieron el interés y la disponibilidad para asistir personalmente a la reunión con representantes de comunidades y escuchar de viva voz las aspiraciones y problemas, así como las propuestas y la coordinación necesaria y urgente para realmente sustentar con acciones conjuntas el desarrollo comunitario.En lo personal, me congratulo de que desde la Coordinación de Desarrollo Rural se aborden todos los temas para el desarrollo integral de las comunidades, en especial, quizás por mi formación, visión y convicciones, los de educación y desarrollo económico; el primero porque es la semilla del futuro comunitario. En un mundo orientado a la industrialización, con políticas públicas que privilegian la inversión de capital, dentro de un modelo orientado al consumo y depredador del medio ambiente; voltear a ver el desarrollo de los pueblos y la formación de sus hijos es una buena noticia, y darles un espacio para que opinen y decidan en temas como el educativo, una esperanza de que en algún momento el modelo educativo privilegie el desarrollo local, el cuidado del entorno y arraigue a los jóvenes a sus comunidades para combatir la desintegración familiar que hoy destruye socialmente a los pueblos. El tema de desarrollo económico es igual de importante, no solo porque lo mandatan la Constitución Política de México y la Ley de Desarrollo Social del Estado, sino porque es de sentido común entender que trabajar en desarrollo social y humano sin resolver lo económico, es un despropósito que da al traste con todo esfuerzo y convierte en manejo político el desempeño de funcionarios e instituciones, quienes alejados de la problemática para sobrevivir de la ciudadanía, se aíslan: Primero comer que ser Cristiano, decía mi abuela y decía bien; y si el objetivo es construir gobernanza, entendida esta como el trabajo conjunto de los gobiernos con el pueblo; pues priorizar el desarrollo económico y hacerlo responsabilidad de las instituciones de desarrollo social, es un inicio que se sustenta en la transversalidad y el servicio público para servir, como políticas de ética y eficacia… ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.