Historias de éxito

Publicidad

[email protected]

[email protected]

Creo que es conveniente y necesario alimentarnos de historias positivas y de éxito. Historias negativas y de corrupción, sobre todo, por parte de los que nos “gobiernan”, son de todos conocidas y ya es tiempo de voltear y ver a aquellos que con su esfuerzo y trabajo han progresado y son dignos de ejemplo.Quiero citar esta brillante, motivante e inspiradora historia de una familia celayense que en el año de 1982 emigró a Estados Unidos. Primero se fue de “mojado” Juan Molina Estrada y a los 8 meses lo siguió su esposa Mary Álvarez Rojas y sus tres hijos, los cuales se fueron con visa. Juan llegó a Chicago y empezó a trabajar como obrero en una compañía de asadores de carne de la marca Weber y su esposa Mary trabajó de obrera y se salió de allí, porque a ella le gusta el comercio, por lo que se integró a una pequeña empresa que fabricaba churros. Le gustó y, con mucho entusiasmo elevó tanto su productividad, que hacía lo que normalmente realizaban tres personas. Al poco tiempo el dueño volvió a México y dejó de encargada a una persona, la cual no supo manejar el negocio y quebró, por lo que Mary se quedó sin trabajo. A los tres meses que regresó su ex empleador la buscó y le dijo que le traspasaba el negocio, pero éste ya estaba desmantelado y sin la maquinaria, por lo que consiguió un préstamo con un amigo de su marido de tres mil dólares, con los cuales compraron maquinaria usada y así empezó la compañía, hace 30 años, denominada “Don Churro El Moro de Letrán”.Cuando llegaron al barrio de Pilsen, a quince minutos del centro de Chicago, era un barrio muy peligroso, pero a pesar de las peligrosas pandillas y todos los obstáculos de un entorno lleno de violencia e inseguridad, siguieron adelante, perseveraron en su negocio y ahora son de las empresas más florecientes de latinos en la ciudad de los vientos. A los tres meses de tener el negocio, elevaron considerablemente su producción y en la actualidad fabrican diariamente más de 7 mil churros congelados y fresco tres mil. Mandan churros a Ohio, Tennessee, Pensilvania, Atlanta, Ontario, Canadá, el estadio de beisbol de los White Sox (medias Blancas), etc. y están continuando su expansión, entre ellos a México. Es una empresa familiar con 8 empleados: Mary es la directora y encargada de ventas, su esposo la apoya y sus tres hijos, Juan, se encarga de la producción y control de calidad, Edwin y Carolina de mercadotecnia y diseños. Este armonioso trabajo en equipo, produce el mejor churro que se elabora en la actualidad a nivel mundial, puede durar congelado más de un año sin perder su sabor, frescura, consistencia, crunch y el exquisito sabor gourmet característico, todo ello en una fórmula exclusiva y registrada con permiso de elaboración de la FDA (Food and Drug Administration: Administración de Medicamentos y Alimentos) y es una marca debidamente registrada y patentada. Este éxito empresarial ha ocasionado que canales de televisión como el canal 11, Televisión Azteca, el canal 6 de Univisión de Chicago, 44 de Telemundo, el canal 7 en inglés, hayan hecho reportajes que se han difundido en Japón, China, Europa, México, etc. Y periódicos como Negocio Now y otros, hayan difundido esta historia de éxito.Al preguntarle a Mary el secreto de su éxito y constante expansión, dice que se debe a varios factores. Uno a la unidad familiar. 2.- El Proceso de Mejoramiento Continuo. 3.-Honestidad. 4.-Amar lo que haces. 5.-Carisma y buen trato con los clientes. 6.- Excelente calidad que vaya mejorando continuamente y al mismo precio. Todo esto combinado con la unidad y armonía familiar ha traído como resultado este éxito empresarial. Hay que recalcar que Mary no tuvo estudios académicos, si no como dice ella: “estudie en la universidad de la vida”. Su inteligencia emocional es innata y su profunda fe en Dios es su soporte y baluarte. Su agradecimiento a Dios por todo lo que ha recibido, es un acto continuo de purificación y oración.Felicito a esta familia digna de ejemplo que nos inspira y nos dice a todos que ¡¡¡SI SE PUEDE!!! No hay obstáculos que impidan el éxito, cuando se sigue la fórmula infalible de Mary y su familia.POSDATA UNO.- El 12 de octubre ¿es el encuentro o desencuentro de dos mundos? Los hispanos vinieron a avasallar y desintegrar la cultura Azteca. A los nativos los trataron con desprecio, minimizando y discriminando su cultura y color. La verdad que yo creo que no hay nada que celebrar ese día. Se podría hablar incluso del genocidio de la cultura y de la raza realizada por los depredadores hispanos.POSDATA DOS.- La reelección que quieren hacer los alcaldes del Estado de Guanajuato, es ridícula, grotesca y denota la ambición insana y deseos de seguir viviendo del presupuesto. Su falta de vocación de servicio seguramente les va a pasar factura a la hora de las elecciones. Se justifica que un alcalde quiera seguir al frente de su administración cuando hay proyectos que requieren continuidad. Pero este no el caso de la mayoría de ellos. El de Celaya, Ramón Lemus, que juzgue la ciudadanía si merece ser postulado para una segunda elección. Lo que vemos indignados, es que la inseguridad y corrupción siguen su feroz marcha…Comentarios y opiniones a los correos:Twitter: @gonzalezmelecio