Lemus buscará reelegirse, un descaro…

En países con auténticos sistemas democráticos representativos, la reelección no es una opción para el gobernante que termina su mandato, sino su obligación pública…Buscar la reelección representa poner ante el electorado la calificación de la obra realizada, es pues un plebiscito; pero no ir a ella sin causa justificada, corresponde a un tácito reconocimiento a sus notas reprobatorias.Para nosotros, en nuestro México salvaje, la figura de la reelección de diputados y miembros de los ayuntamientos, parece representar ahora una atractiva novedad.Por ello, los gobernantes que ahora terminan su gestión la ven como un privilegio que los anteriores no tenían; se le ve pues, con bastante ingenuidad.En nuestro ámbito local se observa que la mayoría de los que ahora gobiernan, se apuntan gustosos buscando vivir por tres años más en el boato del poder, o en la comodidad del presupuesto.Sin embargo estos animosos reeleccionistas muy pronto se confrontarán con una realidad aún imperante y que al final les cerrará el camino a sus festivas pretensiones, esto es, los partidos reclamarán para si sus espacios.Y es que los partidos, como tales, son meras quimeras en posesión de unos cuantos rufianes, y la rotación de estos en sus candidaturas es un imperativo de sus equilibrios internos.Por ejemplo, si en Celaya Lemus obtuviese de nueva cuenta la postulación, el PAN apostaría a perder; tanto por la mala gestión que nos entregará; y porque bloquearía el acceso a esas candidaturas a miembros de las facciones que le controlan.Así pues, la figura de las reelecciones inmediatas corresponde a otra realidad, esto es, al mundo desarrollado donde los partidos son integrados por genuinas militancias, y no por grupitos de rapaces que hacen turno para asaltar la res pública.Y es que la base de esta partidocracia, fiel sustituta del priísmo omnipresente de antaño, les ha funcionado bastante bien; por tanto se resistirán al cambio, aunque la ley haya cambiado.Y es que en Celaya, como también empieza a ocurrir en otros lugares del Estado, el alcalde y varios de sus cómplices de aventura, se han apuntado ya para buscar reelegirse.Y esto es muy entendible, pues excitados en el ejercicio de sus pequeñas parcelas de poder se resisten a la idea de regresar a sus grises intemperies, o a ponerse en riesgo de que sean llamados a cuenta por sus muchas fechorías advertidas.En este predicamento existencial se encuentran ahora los partidos y sus reducidas “militancias”, esto es, entre abrir sus espacios a la reelección y con ello fracturar sus mezquinos equilibrios internos, o simplemente hacerse los desentendidos y seguir como antes.En el PAN es sabido que las dos últimas candidaturas a la alcaldía de Celaya fueron impuestas por el gobernador Márquez; imposiciones que lastimaron mucho a los grupos que le han controlado por décadas.Los candidatos impuestos, dos personas de supuesta capacidad empresarial, han resultado de indudable ineptitud para gobernar; y ahora ponen en riesgo su continuidad al frente del Municipio.Las oposiciones internas dentro de Acción Nacional para la reelección de sus ediles de procedencia empresarial, o para recurrir a postular a otros de igual calaña, es fuerte y ha trascendido.Esta oposición tiene su sentido, pues la apuesta del PAN por los empresarios en las alcaldías de los principales municipios del Estado les ha resultado un verdadero fiasco, y ahora les pasará la cuenta.Ahora la eventual repostulación de sus antes promocionados les pone en la picota; pues, de apoyarlos en sus pretensiones de reelegirse apostarían a perder las próximas elecciones constitucionales; pero también, de cerrarles el paso, estarían reconociendo tácitamente sus malas gestiones.Y éste es ahora su predicamento…Para muchos, la pretendida reelección de Lemus es un descaro; incluso ofensiva a la inteligencia de cualquiera.Así pues, entre gobernantes es común el auto engaño que les impide ver su realidad, además siempre alimentado por cortesanos zalameros interesados en renovar sus relajadas y bien pagadas chambas.En nuestro medio es obvio que Lemus está inmerso en una gran burbuja de auto complacencia que le impide ver su mala gestión y las calamidades que nos hereda; y por ello, en su inconciencia, se atreve a alzar la mano.Y para justificar su intención nos dice que “un periodo es poco”; sí, es poco, pero, en su caso, dos años ya han sido demasiados…@inigorota