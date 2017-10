POSIBLE SALIDA DEL TLCAN

Publicidad

Ya se inició la cuarta ronda de negociaciones entre los tres países que firmaron el TLCAN en donde Estados Unidos, muestra su proclividad a terminar con el tratado, de acuerdo con lo que se publica en los diferentes medios. La conclusión del tratado, ha sido propuesta una y otra vez, por Donald Trump, presidente de los EU., y lo confirman las propuestas cada vez más difíciles de aceptar por parte de los países participantes, entre ellos Canadá, pero es, principalmente a México, que en forma prioritaria, se dirigen los dardos envenados de Donald Trump. Vemos simplemente la diferencia de trato que tiene este personaje con Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, a quien recibe en la casa blanca con toda la cordialidad del mundo y a Enrique Peña Nieto, a quien, por una u otra cuestión, no lo recibe ni le tiene la menor atención. Consideramos que, aunque Trudeau ha visitado nuestro país, es de tomarse en cuenta la caricatura que lo muestra, dando condolencias, no por el reciente sismo, sino por la salida del TLCAN, en referencia a nuestro país, insistiendo que trata sólo de una caricatura. Su actitud hasta ahora ha sido muy solidaria, pero veremos en un futuro, si mantiene esa posición o bien se inclina hacia sus vecinos del sur, haciendo a un lado a México. Una de las propuestas que no ha sido aceptada por Canadá y México, ha sido la cláusula de extinción, también conocida como la cláusula “sunset”, que busca que el tratado expire en cinco años, lo que busca dañar en forma directa las negociaciones, a pesar de que Trump declaró lo contrario. Esto daría lugar a incertidumbre a largo plazo, hacia los participantes en el tratado, pues no les daría seguridad en las inversiones, lo que es totalmente inaceptable. Otra de las propuestas del gobierno de Trump, es en el ramo automotriz, aumentar del 62.5% a 80% la participación de EU en la fabricación de autos, lo que también dañaría el tratado. El presidente de la American Chamber de EU, calificó esa iniciativa, así como otras más, de “píldoras venenosas” que trata de imponer ese país. Lo importante es ver si tiene facultades D. Trump, para acabar con el TLCAN y que pasaría a nuestro país si se cancela el tratado, no sin abundar antes que Trump, desea un tratado bilateral, es decir un tratado para Canadá y otro tratado diferente para México, lo que también es inadmisible, pues el tratado como su nombre la indica, es para toda América del Norte, es decir trilateral. La primera de las cuestiones, está en duda si Trump, tiene o no las facultades para la cancelación del tratado, y hay tesis de expertos, que indican, que no tiene las facultades, porque le corresponde al congreso de los EU, determinarlo, tomando en cuenta el primer artículo de la constitución de los Estados Unidos, que establece que es el congreso, el que tiene las facultades o el poder, para regular el comercio con las naciones extranjeras. Si el presidente Trump lo hiciera en forma autónoma, sin el apoyo del Congreso, estaría trastocando dicha disposición de acuerdo a Joel Trachtman, académico de EU de Fletcher School. Por lo pronto si EU cancela el TLCAN, tendrían que pasar seis meses, para que el vecino del norte, deje todo lo acordado y el TLCAN deje de funcionar, no sin tomar en cuenta que los empresarios que están en el tratado, no están de acuerdo con la salida de EU y seguramente acudirían al congreso, lo que demoraría el proceso por más de seis meses. La industria de autopartes de EU, podría perder algo así como 50,000 empleos y las empresas deberán pagar aranceles más altos, por enviar productos a México y Canadá, según un estudio hecho por Boston Consulting Group, según nota que apareció en el periódico El Financiero. Los participantes por parte de nuestro país en el acuerdo, están muy optimistas, respecto a lo que le sucedería a México en caso de una salida del TLC. Sin embargo, es de anotar, que el tipo de cambio del peso frente al dólar, podría deslizarse hasta los 25.00 en el caso de la salida del TLCAN y que el PIB (Producto Interno Bruto, bajaría cuando menos en un punto porcentual. La realidad es que hasta ahora, nos estamos preocupando, respecto a la posible salida del TLCAN, cuando nuestro país debería haber tenido más negocios con otros países. Considero, sin embargo, que a México no le conviene “pararse de la mesa”, sino dejar que los EU, sean quien tome la iniciativa, después de que sus propuestas inaceptables -que son varias- no sean aceptadas, lo que repercutiría políticamente a los EU. Veremos pues, que es lo que sucede en los próximos días, pero la incertidumbre persiste, hasta que finalmente se despejen las dudas.