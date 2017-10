Chicharito 'desaparece' en empate del West Ham

Publicidad

El equipo de West Ham vio cómo Burnley le arrebató la victoria para empatar 1-1 en la jornada ocho de la Liga Premier de Inglaterra.Los 'Hammers' siguen sin poder encontrar la regularidad en el torneo, aunque al menos este sábado en condición de visitante no perdieron, pero desaprovecharon la ocasión para quedarse con los 3 puntosMichail Antonio, al minuto 19, tomó un despeje largo del portero Joe Hart para ganar a los defensas, se quitó al portero y anotó sin complicaciones para adelantar a West Ham 1-0.Pero la historia del partido se le complicó a la visita de inmediato, ya que Any Carroll se fue expulsado al minuto 27 por doble tarjeta amarilla y eso perjudicó un poco el accionar de los hammers.Javier Hernández inicio de titular, pero salió de cambio al minuto 75. El mexicano defendió más de lo que atacó, no se vio mucho en el encuentro.