Publicidad

La banda Cuisillos no suspenderá conciertos a pesar del asesinato de su vocalista. EN VIVO: https://t.co/nfthkPYMyb #CiroEnImagen pic.twitter.com/h8PqVc4tIx — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) October 14, 2017





"Yo voy en contra de eso que dijo la Fiscalía, que además tampoco confirmó que realmente fue atentado directo. Voy en contra de lo que se pueda hablar mal a partir de esos supuestos porque lo conocí bien y sabemos que en la Colonia Independencia hay mucha delincuencia; lamentablemente, nuestro compañero eligió mal la zona".



"Utilizarme", "Nomás Olvídame", "Dos Botellas" y "Te Extraño" son algunas de las canciones que interpretó Ruiz a lo largo de los casi dos años que trabajó en Banda Cuisillos.

Enlace #DePrimeraMano con el representante de Banda @Cuisillos_, lamentan el fallecimiento de Ernesto Ruiz: https://t.co/oaYoml4qmx pic.twitter.com/Zvru07ifdd — De Primera Mano (@deprimeramano) October 13, 2017

Alegre y responsable es como describen Arturo Macías, dueño de Banda Cuisillos , y Néstor Meneses, uno de los compositores de cabecera del grupo, a Ernesto Ruiz, asesinado el jueves a balazos en la puerta de su casa.Los músicos también descartaron que el vocalista tuviera enemigos, por lo que atribuyen el homicidio a la ola de robos y falta de vigilancia en la zona donde vivía Martínez con su esposa e hijo desde hace dos semanas."Por ahí leímos que la Fiscalía estaba indagando si había sido ataque directo, y nosotros sabemos muy bien que no. Eso es imposible porque él no se metía en broncas con nadie y trabajaba honradamente, no es por ahí", aseveró Macías, quien fundó la banda en 1987."Así como el público lo veía en el escenario, así de sonriente, con ese buen humor estaba siempre, así era nuestro compañero Ernesto".Meneses, quien fue vocalista de Cuisillos de 2000 a 2004 y ahora compone canciones, conocía a Ruiz desde hace 12 años, incluso lo recomendó con Macías."Los recuerdos que siempre voy a tener de nuestro amigo es que fue un gran elemento musical, fue un buen padre, buen esposo y buen amigo, además de su buen humor", compartió.A punto del último adiós, el Mariachi Galleros de Dany Rey llevó su música ayer al velatorio de Ruiz.El cuerpo fue entregado a sus familiares a las 5:00 horas de este viernes. Luego fue velado todo el día, en compañía de integrantes de Cuisillos, y se preveía concluir esta madrugada, si bien el grupo partió por la tarde a cumplir con una presentación en Querétaro.La misa de cuerpo presente será este sábado, a las 14:00 horas, en una iglesia de Zapopan.La presentación que Cuisillos tiene el 23 de octubre en el Foro Principal de Fiestas de Octubre sigue en pie, confirmó Macías, quien también adelantó que el conjunto realizará un homenaje a Ruiz ante el público tapatío.Macías dijo que hasta el momento la agrupación no considera cancelar ningún show.OTRAS NOTAS RELACIONADAS: